For ganske nøyaktig ett år siden skrev vi i Broom om Tomm Bech og hans dristige taxivalg.

Som en av få i verden kjøpte 70-åringen seg en av verdens raskeste sedaner – for å bruke den som taxi i Oslo.

– Selvfølgelig er det galskap, sier Tomm om bilen, en Mercedes-AMG E 63 S med godt over 600 hk.

Den spinnville bilen har han brukt i ett års tid, men nå er det slutt.

Angrer ikke

– Aller først må jeg si at dette har vært et eneste stort eventyr. Jeg takker Gud for at jeg var så ufornuftig og kjøpte den, ler Tomm.

Taxisjåføren som nå har passert 70, legger til at han ikke angrer ett eneste sekund på valget.

– Å sitte på et gamlehjem å tenke på hva man ikke har gjort, vil jeg ikke. Bilen har fungert helt perfekt den, og faktisk har drivstoffkostnadene vært lavere enn jeg fryktet.

Tomm kjører Norges råeste taxi

Noen ganger må man bare gi blanke og gå for drømmen, mener Tomm. Akkurat det er denne bilen et tydelig bevis på.

Erstattet med diesel

Selv om Tomm har lite å utsette på AMG-drosja, er situasjonen likevel den at bilen er pensjonert og byttet ut med en ny E-Klasse med dieselmotor.

612 hk i en taxi er ingen spøk...

– Helt fra starten var planen å kjøre bilen til jeg ble 70, for så å pensjonere meg. Så kom det plutselig nye regler og økt aldersgrense i næringen til 75 år. Dette kombinert med at bilen nærmet seg garantigrensen på 100.000 kilometer, resulterte i at jeg byttet bil, forteller Tomm.

Nå er 612 hk og åtte sylindere altså erstattet med en mer fornuftig (og kjedeligere) 2-liters dieselmotor.

Test Mercedes AMG GT R: Den raskeste bilen Mercedes har laget

14.000 for nye bremseklosser

– Så det er ikke slik at moroa ble for dyr altså?

– Nei, egentlig ikke. Det handler i hovedsak om antall kjøre kilometer og garanti. Bilen har ikke gitt meg noen store overraskelser. Eller det vis si, bytte av bremseklosser rundt baut, ble litt mer enn antatt. 14.000 kroner skulle verkstedet ha for det.

– Såpass ja. Hva med servicer da? Det er vel ikke spesielt billig på en bil som dette?

– Det har du rett i. Jeg har hatt én service på den. Det kostet rundt 35.000 kroner, forklarer Tomm, og forsvarer kostnadene med utallige mil – fylt med adrenalin og glede.

Full gass bak rattet i denne betyr 0-100 km/t på smått utrolige 3,4 sekunder.

Her tester vi verdens raskeste stasjonsvogn: Nye E 63 S

Beholder bilen

Heldigvis for Tomm er ikke AMG-eventyret over, selv om lysskilt og taksameter er langt på hylla. Som den bilentusiasten han er, har han valgt å beholde drømmebilen.

– Ja, klart det! Nå får jeg enda mer tid til å kose meg bak rattet i bilen jeg liker aller best. Jeg har blitt så glad i den, og jeg gleder meg allerede til neste Tysklandstur, smiler Tomm.

Noen blir nok skremt av lyden, mens andre (og de aller fleste) elsker det.

70-åringen innrømmer at han allerede har bikket 270 km/t med bilen på Autobahn.

– Den beste følelsen er å gi jernet ut fra bensinstasjonene i Tyskland, og rett ut i fri fart!

– Har du noen andre spennende planer for bilen fremover?

– Ikke annet enn at jeg kommer til å beholde den. Hvert fall så lenge det er moro og helsa holder, avslutter Tomm, og skyter inn:

– Nå skal jeg rett videre til en bodypump-time på Sats!

Tredoblet salget i Norge i 2018 – i år blir det mye mer

Under kan du se hvordan det gikk da vi ble med Tomm på jobb i drømmebilen.

​