Norge er elbil-land nummer én i verden. Ingen kjøper flere elektriske biler i forhold til folketallet, enn oss nordmenn.

Ved årsskiftet rundet vi 200.000 elbiler her til lands. Det skjer etter salget har eksplodert de siste årene.

50.000 elbiler ble passert i april 1015. I desember 2016 rullet elbil nummer 100.000 ut på veiene – og nå er altså det tallet allerede doblet. Ved årsskiftet var det registrert 200.192 elektriske person- og varebiler i Norge. Det opplyser Elbilforeningen på sin nettside.

Gjennombrudd i 2011

Elbil-eventyret startet som mange andre eventyr, i det små. De første elbilene som klarte å oppnå særlig salg i Norge, var Buddy og Think. Små, primitive biler med lite av både komfort og plass.

Det store gjennombruddet kom i 2011, med Mitsubishi i-MiEV. Den var soleklar bestselger helt til Nissan Leaf kom og tok over den tronen. Og de siste årene har det rullet inn en rekke nye elbiler. Mest profilert av elbilprodusentene har Tesla vært. Helt fram til i fjor var de i praksis uten konkurrenter i sitt segment.

BMW-en økte rekkevidden med 50 prosent ​

Model X er mest solgte Tesla i Norge, her får du virkelig en solid rabatt ved å velge elbil.

7,2 prosent er elbiler

Tall fra Elbilforeningen viser at Nissan Leaf er den klart mest populære elbilen i Norge med 49.823 eksemplarer registrerte i Norge ved årsskiftet, fulgt av Volkswagen e-Golf, BMW i3 og Tesla Model S.

På fylkesnivå er det Hordaland som leder an med en elbilandel på 12,5 prosent av personbilparken. Oslo følger hakk i hæl med 12,1 prosent og Akershus på tredjeplass med 11,5 prosent elbilandel.

– Norge skifter ut bilparken til nullutslippsbiler i rekordfart, likevel er fortsatt bare 7,2 prosent av alle personbiler og 1,1 prosent av alle varebiler elektriske. Elbilpolitikken må videreføres til folk flest kan velge elbil, sier Christina Bu som er generalsekretær i Norsk elbilforening.

Jens kjøpte Norges første Nissan Leaf

Nissan Leaf er elbilen det ruller fleste av på norske veier, her har salget vært høyt i mange år.

Mye rimeligere

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen peker på at det rekordhøye salget er et resultat av en svært bevisst politikk, som har virket:

– Ja, å kjøpe og eie elbil har i flere år vært som en liten gavepakke fra politikerne. Elbilene har hverken moms eller avgift, det gjør dem relativt sett mye rimeligere enn biler med bensin- eller dieselmotor. I tillegg kommer alle brukerfordelene. Derfor er det ikke rart at svært mange kjøper seg elbil. I praksis ville dette tallet vært enda mye høyere, hvis importørene hadde klart å levere nok biler, sier Møller Johnsen.

Hos mange merker er det nemlig lange ventelister. Samtidig er utvalget av biler fortsatt ganske begrenset.

VW e-Golf, Hyundai Kona og Nissan Leaf appellerer til mange norske elbil-kunder.

Rett og rimelig at de må betale

– På det verste er det snakk om to års ventetid. Og det er altfor lenge for en bil. En ting er at svært få er villig til å vente så lenge. Dertil kommer at mye helt sikkert vil skje med både markedet, teknologien og bilene i løpet av de neste to årene. Dermed blir nok også mange sittende på gjerdet, mener Møller Johnsen.

På brukerfordeler er det ventet at elbilene etter hvert vil miste noen av godene. Bompenger er for eksempel på vei inn, om enn med lavere satser enn for bensin- og dieselbiler.

– Mange mener nok det er både rett og rimelig at også elbilene må betale. Spørsmålet politikerne stiller seg, er hvor mye de kan stramme til her, før det vil gå på bekostning av salget. Det er bred enighet om at elbilpolitikken i Norge skal videreføres, slik at det kommer stadig flere elbiler ut på veiene. Så langt har dette vært en stor suksess. Og det er nok ikke akkurat risikofylt å spå at elbilsalget bil øke ytterligere de kommende årene, med en rekke nye modeller på vei inn, avslutter Møller Johnsen.

Har du elbil? Da vil vi gjerne vite hva du mener om den, klikk her for mer info:

LES MER: Tredoblet salget i Norge i 2018 – i år blir det mange flere

Se video: Her tester de en svært viktig elbilnyhet

​