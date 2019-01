– Fortsetter han å vinne, kommer han ikke tilbake igjen

– Det er klinkende klart. Vi skal forbedre laget. Når vi kommer til seriestart skal det være bedre enn det har vært. Det er klart.

Også han har latt seg begeistre av Solskjærs suksess i Manchester United.

– Vi følger jo med. Vi er jo alle klare over at det engasjerer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi gleder oss for Ole, så er jo vår jobb nå når sesongen begynner her at vi har fokus på det vi skal gjøre. Så får Ole styre der borte, sier Moe.

– Hvordan vil du beskrive det han har klart på de seks kampene til nå?

– Det ser jo ut som han har truffet skikkelig med inngangen sin. Ole har et vesen som gjør at han skaper energi og glede rundt seg. Det har helt sikkert vært med, og så er han jo flink fotballmessig. At Ole klarer seg bra der borte forventet jeg da han dro.

Moe forteller at han har hatt jevnlig kontakt med Solskjær etter at sistnevnte dro til England. Men noe snakk om at hovedtrenerjobben kan bli permanent vil han ikke høre.

– Der er det sånn at dere er verdensmestere i å spekulere og se inn i glasskula. Vi som holder på med det må forholde oss til realitetene, og realitetene er at Ole har en jobb å gjøre der borte, og skal tilbake hit når den jobben er ferdig, og da står vi og tar imot han med åpne armer.

– Jeg liker bestandig å jobbe med Ole, så jeg ser fram til at han kommer tilbake hit, avslutter Molde-treneren.