Hollywood-skuespiller Chris Pratt (38) har fridd til Arnold Schwarzenegger-datter Katherine (29).

Ifølge kjendisnettstedet TMZ møtte paret hverandre i juni, og allerede nå skal Pratt ha gått ned på kne.

«Søte Katherine, så glad for at du sa «ja»! Jeg er henrykt over å skulle gifte meg med deg», skriver skuespilleren på Instagram.

Pratt var tidligere gift med skuespiller Anna Faris. I august 2017 offentliggjorde de seperasjonen etter åtte års ekteskap.

«Vi prøvde hardt i lang tid, og vi er veldig skuffet. Vår sønn har to foreldre som elsker ham veldig mye, og for hans skyld ønsker vi å holde denne situasjonen så privat som mulig fremover», skrev han den gang på Facebook.

«Vi har fortsatt kjærlighet til hverandre, og vi vil alltid sette pris på tiden vi hadde sammen. Vi skal fortsatt respektere hverandre», avsluttes innlegget.

Paret giftet seg i 2009, og fikk sønnen Jack Pratt i 2012. Faris, som for mange er mest kjent fra «Scary Movie»-filmene, annonserte graviditeten i forbindelse med premieren på Sacha Baron Choens «The Dictator», hvor hun spilte en av rollene.

