Murray rett ut av Australian Open etter maratonkamp

Verdensener Novak Djokovic spiller først tirsdag.

Fort gjort

På kvinnesiden fikk Caroline Wozniacki en effektiv start på sitt tittelforsvar. Dansken slo ut belgiske Alison Van Uytvanck med 6-3, 6-4.

I en annen kamp viste Maria Sjarapova ingen nåde da hun knuste britiske Harriet Dart 6-0, 6-0. Russeren avgjorde kampen etter bare 31 minutter.

Sjarapova er for tiden rangert som nummer 30 på verdensrankingen. I neste runde møter hun svenske Rebecca Peterson. 31-åringen ble for noen sesonger siden utestengt i 15 måneder for å ha testet positivt på det forbudte stoffet meldonium. Det var et stoff hun hadde brukt i ti år.

Hun gjorde comeback i Australian Open i fjor. Da røk Sjarapova ut i tredje runde. Denne gangen håper russeren på en mer vellykket Grand-Slam-jakt. Fra før har hun fem GS-titler, der den ene kom i Melbourne i 2008.

(©NTB)