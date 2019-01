– Hver dag jeg kommer hjem til kona og datteren er en bonus

– Men det er litt forskjell på vinterføre i Spania og i Norge, sier han.

Transportforbundet etterlyser at det tas grep for å bedre sikkerheten på norske veier.

– Vi ser av nasjonale og internasjonale statistikker at det skjer mye ulykker. Nå har det stabilisert seg på et alt for høyt nivå. Det har vi blant annet sett nå i vinter, når det har vært en del ulykker, sier Johnsen og legger til:

– Det er ikke ufarlig å være yrkessjåfør. Dessuten er også andre veifarende utsatt for risikoen så lenge vi ikke klarer å stoppe utenlandske biler som er dårlig utstyrt.

Etterlyser kontroller

Søndag gikk Yrkestrafikkforbundet og Parat ut og sa at alle utenlandske vogntog bør kontrolleres når de passerer grensen inn til Norge.

– Vi mener også at den som er kjøper av transporten i Norge har et ansvar. De har en plikt for å sørge for at den de kjøper transport fra er skikkelig utstyrt og egnet for norske veier, sier Johnsen.

Slik fungerer det nemlig nødvendigvis ikke i dag.

– Hvis en sjåfør blir tatt er det han som blir tatt, selv om vedkommende ofte trues til å kjøre av arbeidsgiveren, sier Johnsen og legger til:

– De som kjøper billigtransporten, for det er dét det er, dette går på pris, lukker øynene, håper det går bra og tar ikke noe ansvar.

Ifølge Johnsen viser undersøkelser som er gjort på norske veier at over 70 prosent av vogntog ikke følger den lovfestede minstelønnen i Norge.

– Men det som er enda mer skremmende er at over 80 prosent av de som kjøper transport i Norge ikke følger det som heter påseplikten, nemlig at transporten skjer etter norske regler og lover. De bør bøtelegges, for de vet hva de gjør, sier han.

​Sjåføren har ansvaret

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier til TV 2 at det er viktig å huske at sjåførene har et eget ansvar.

– Bilføreren har et selvstendig ansvar for å være tilstrekkelig skodd, å overholde hviletiden og å oppføre seg skikkelig i trafikken, sier han.

– Yrkestrafikkforbundet sier det er problematisk at det i mange tilfeller kun er sjåføren som straffes, og ikke selskapet vedkommende kjører for eller selskapet som har kjøpt tjenesten her i Norge. Er regelverket da godt nok?

– Vi vurderer alltid regelverkforbedringer, så jeg skal ikke avvise det, men det er veldig viktig at vi husker på at det er den som til slutt setter seg bak rattet som er ansvarlig. Det er viktig at vi ikke fratar sjåføren det ansvaret.

Samtidig understreker Dale at man kan bruke eksisterende bestemmelser for å slå hardere ned på lovbrudd.

– Blant tiltakene vi allerede har hjemmel for å bruke, men som vi må vurdere om vi bruker nok, er retten til å tilbakeholde kjøretøy som ikke overholder kravene, sier han.

Blant annet kan man fysisk stanse vogntog, ved å bruke hjullås.

– Det er fortsatt sjåføren som vil få den største belastningen, men i det øyeblikket et kjøretøy som ikke er godt nok skodd holdes tilbake, går det også utover den som har kjøpt tjenesten og selskapet sjåføren jobber for, sier han.

Ulykker med tungtransport: I 2018 ble det gjennomført 82.844 tungtransportkontroller. 40 prosent av dem førte til én eller flere anmerkninger, mens 23 prosent førte til bruksforbud. Prosentandel av ulykker hvor tunge godsbiler (ikke inkludert busser) var involvert de siste årene: 2008: 8,41

2009: 8,05

2010: 8,68

2011: 8,26

2012: 8,46

2013: 7,69

2014: 7,48

2015: 6,51

2016: 7,20

2017: 7,43 (Dette inkluderer både norske og utenlandske kjøretøy). Kilde: Statens Vegvesen

– Veien skal være trygg

Dale sier at det er gjort en rekke grep de siste årene for å bedre sikkerheten på norske vinterveier.

– Vi har blant annet fått gjennomslag for at det skal være tydeligere krav for vinterkompetanse for å få sertifikat i EU fra og med 2020. Det løser ikke hele utfordringen, men det viser at det er mulig å bevege det felles regelverket og rammeverket, sier han.

– Og så er vi opptatt av at staten har et regelverk som er godt nok, legger han til.

For å sikre det må man se på handlingsrommet innenfor EU-regelverket. I tillegg må man se på mulighetene for særbestemmelser i Norge.

– Det er et arbeid jeg har tatt initiativ til i dag i lys av episodene vi har sett i Nord-Norge før helgen og gjennom helgen, sier samferdselsministeren.

– Har du noen formening om hva som konkret kan komme ut av det?

– Det er for tidlig å vurdere nå, men nå er det satt i gang i dag, så får vi se hva som kommer ut av det.

– Man begynner å tenke

Men sine fem år i yrket, er Bård Pettersen en relativt ny yrkessjåfør. Allikevel har han nå opplevd en ulykke og en nestenulykke – på kort tid.

– Det gjør at man begynner å tenke litt. Jeg har pratet med de som har holdt på i mange år og de forteller at det bare blir verre og verre, sier han, og legger til:

– Det er skremmende. Det er en bonus hver gang jeg kommer hjem og får se kona og datteren min, sier han.