Forlot Tour de Ski for å gå i Otepää – nå står han over

Det opplyser Norges Skiforbund i uttaket til verdenscuprennene. Der er alle de sterkeste navnene med, med unntak av Iversen og Weng.

– Han har hatt en forkjølelse i etterkant av Tour de Ski og vært ute av trening i noen dager. Men nå er han tilbake, og i samråd med Eirik (Myhr Nossum, herrenes landslagstrener, journ. anm) valgt å stå over i Otepää, opplyser landslagets sportssjef, Vidar Løfshus, til TV 2.

Spøker for VM-sjansene

Nettopp rennene i Otepää var grunnen til at Iversen forlot Tour de Ski med to etapper igjen.

– Vi må være i brukbar form den helgen (i Otepää, journ. anm). Jeg tror jeg har lagt inn noen gode søknader, sa Iversen til TV 2.

– Kunne Iversen gått 15 km i VM uten å gå i Otepää?

– I utgangspunktet ikke, sa landslagstrener Eirik Myhr Nossum til TV 2 etter etappen i Oberstdorf.

Nå ser pipen ut til å ha fått en annen lyd. Løfshus understreker at det selvsagt hadde vært en fordel om trønderen hadde gått, men:

– Emil har gått bra hittil i sesongen og det ville vært dumt av oss å sjanse med ham i Otepää og sendt ham ut i konkurranse nå. Vi får være fornuftig og se frem mot NM i Meråker, sier Løfshus.

– Han ligger godt an med tanke på VM. Så kommer det også selvsagt an på hva de andre presterer, påpeker sportssjefen.

Han sier at landslagsledelsen legger ved «en god porsjon skjønn» når de tar ut VM-laget – som uforutsette sykdomsperioder.

– Akkurat i dag tror jeg vi skulle klart å plukke ut fire løpere ganske greit, men vi får gjøre opp status etter Otepää og NM, sier han.

Tror Iversen går i VM

TV 2s langrennekspert, Petter Soleng Skinstad, tror at Iversen fortsatt er på laget til 15-kilometeren – gitt at andre nordmenn ikke overbeviser, i tillegg til at Iversen ikke går bra i perioden før VM starter i midten av februar.

– Jeg tror ikke det spøker for VM-sjansene riktig ennå. Han har gått veldig bra. Det er andre som har press på seg. Dessuten har han fortsatt en mulighet til å vise seg frem, NM på hjemmebane i Meråker, påpeker Skinstad.

– Det brenner på ingen måte noe blått lys, men det er ingen tvil om at det er et lite skjær i sjøen, tilføyer han.

TV 2s langrennsekspert medgir at det er et slag i trynet for Iversen, ettersom han forlot touren helt i teten i sammendraget.

– Han var i posisjon til å kjempe om pallplass, kanskje til og med seier. Han fikk jævlig dårlig betalt. Han ga fra seg både pose og sekk, og sitter nå med luen i hånden. Det er stang ut i dobbel forstand.