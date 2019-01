Sjöstedt opplyser at han meddelte dette budskapet til Riksdagens talmann Andreas Norlén under et møte mandag formiddag.

– Da får han foreslå Ulf Kristersson i steden, sier Vänsterparti-lederen.

– Sånn som situasjonen er nå, når det gjelder å forsøke å dytte oss ut fra å ha normal politisk innflytelse, så er vi ikke der. Vi ser derfor etter veier framover. Vi kommer til å bruke de kommende dagene på å finne løsninger, noe jeg er overbevist om at Löfven også vil ha, fortsetter Sjöstedt.

– Hvis situasjonen ikke endrer seg, kommer ikke vi til å kunne stemme gult, det går ikke, sier Sjöstedt, med henvisning til forslaget som ligger på bordet om et samarbeid mellom Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna og Centern.

Riksdagen skal etter planen holde en ny statsministeravstemning onsdag, over fem måneder etter valget.

​(NTB / TV 2)