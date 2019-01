2. januar startet Høyre, Frp, Venstre og KrF regjeringsforhandlingene på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland i Oppland.

Det ble tidlig varslet at det kom til å bli tøffe tider ved forhandlingsbordene.

Søndag ble det klart at regjeringsforhandlingene drøyer, og at det vil ta tid før de fire partiene vil presentere en ny regjeringsplattform.

Krevende

Da Venstres partileder Trine Skei Grande møtte pressen mandag formiddag innrømmet hun at forhandlingene var krevende.

– Vi hadde nok ikke tatt høyde for at det ville ta lengre tid med fire partier kontra tre. Men det er flere som skal ha ordet til enhver tid og enda flere saker som er viktige, sier Skei Grande til TV 2.

Partilederen sier hun er optimistisk på at de skal komme til enighet med KrF om de såkalte konfliktsakene mellom de to partiene.

Kilder tett på regjeringsforhandlingene sier imidlertid til TV 2 at det er nettopp her problemene ligger.

Venstre mener de ikke har fått nok fotavtrykk og gjennomslag i de sakene som nå ligger på forhandlingsbordet.

TV 2 erfarer at de fire partiene har kommet så langt at de begynner å se løsninger på noen av de vanskeligste sakene, og partiene har begynt å få inn seire på hver sine områder.

Lang tid igjen

Problemet for Venstre er at dette betyr de må gå på en del nederlag, for det vil bli endringer fra forhandlingene på Jeløya i fjor.

– Har forhandlingene vært tøffere enn du hadde tenkt?

– Det å diskutere så viktige ting er krevende, men også gøy. Det er mye kunnskap samlet rundt et bord, så jeg opplever at man utvikler en ny politikk i brytningen mellom ulike resonnement og de ulike partiene. Jeg tror ofte vi finner bedre løsninger enn når vi bare dyrker ett parti og en virkelighetsforståelse, sier Skei Grande.

Hun er optimistisk på at de fire partiene vil komme til enighet til slutt.

– Jeg føler meg sikker på at alle som sitter rundt bordet ønsker å komme i mål, det er den viktigste forutsetningen. Jeg har stor tro på dette regjeringsprosjektet vil vinne valget om to og et halvt år, sier Skei Grande.



Det var på denne tiden i fjor at Høyre, Frp og Venstre presenterte sin regjeringsplattform på Jeløya, men skal vi tro Venstres partileder vil det altså ta tid før de fire partiene kommer til enighet på Granavolden.

– Vi var veldig fort ferdige på Jeløya, men det var ikke standarden. Vi må bruke den tiden vi trenger, og vi har fortsatt både stort og smått igjen. Vi har for eksempel ikke begynt å diskutere statsrådskabalen enda, sier Skei Grande.