Pensjonist dømt til over 12 år i fengsel for nettovergrep

Søre Sunnmøre tingrett har dømt mannen i 70-årene til ubetinget fengsel i 12 år og seks måneder.

Hjemme i ei bygd på Sunnmøre satt mannen og bestilte groteske nettovergrep mot jenter helt ned i tre-fireårsalderen. Ifølge aktor skal mannen ha betalt nærmere 500 000 kroner for å få overgrepene gjennomført.

– Tiltalte har i si forklaring sagt at motivet hans for å vere inne på desse sidene og nytte desse tenestane, var at han på grunn av medisinske forhold, ikkje kunne få ereksjon. Han oppsøkte derfor vaksenpornosider der utgangspunktet var vaksen chat. Tiltalte forklarte at han ønskte å bidra med pengar til mat og utdanning til desse personane og at det også var ein motivasjon for å vere med på privat chat. Retten finn å ikkje kunne legge vekt på denne delen av tiltalte si forklaring, heter det i dommen fra tingretten.

Svært unge barn

I dommen går det frem at tingretten mener at overgrepene er svært krenkende.

– Retten finn det særleg kreinkande at overgrepa vert filma og formidla direkte over internett. Dette gjer at dei fornærma ikkje har kontroll over kven som ser dette. Dei har ikkje kontroll over kven som ser det i sanntid. Dei veit heller ikkje om filminga vert lagra og formidla til andre.

Ved hjelp av et spesielt program, ble det tatt skjermbilder av direkteoverførte overgrep. Totalt fant politiet 36 000 bilder på mannens datatutstyr som på en rystende måte dokumenterer overgrepene.

– Retten har fått presentert eit svært lite men representativt utval av bilete og filmar. For det materialet retten har sett er det ingen rimeleg eller fornuftig tvil om at dei fleste borna er ti år eller yngre og materialet viser til dels grove og svært grove overgrep mot heilt små born, skriver tingretten i sin avgjørelse.

Strengere straff

Aktor la ned påstand om ubetinget fengsel i 12 år. Søre Sunnmøre tingrett mener dette var for ltie.

– Retten meiner aktor ikkje har lagt stor nok vekt på borna sin til dels svært unge alder kombinert med at dei alvorlegaste lovbrota gjeld nettopp born retten har funne bevist er under ti år. Vidare har retten lagt stor vekt på at tiltalte gjennom sine handlingar har vore med på å oppretthalde ein brutal sexindustri som på det grovaste utnytter små og sårbare born for eiga vinning. Det er såleis sterke allmennpreventive omsyn som gjer seg gjeldande og talar for ei svært streng straff.

Videre heter det i dommen: