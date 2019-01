Jonas (17) er sykelig redd for å gå ned i vekt

Får psykologhjelp

Selv om Jonas fortsatt sliter med megareksi får han hjelp fra psykolog. Men det tok lang tid før det gikk opp for han at han hadde et problem.

– Det hendte at jeg spiste så mye at jeg kastet opp. Da måtte jeg spise enda mer for å få i meg nok kalorier. Hvis jeg skulle sykle måtte jeg sykle sakte for å ikke forbrenne dem. Da skjønte både jeg og foreldrene mine at det var ganske ekstremt.

Vil skape åpenhet

Programleder Vår Staude påpeker at Jonas er modig som velger å snakke åpent om sykdommen. Selv synes han det er vanskelig å snakke om, men viktig at det kommer frem i lyset at gutter også sliter med spiseforstyrrelser.

– Jeg vet at det er mange gutter som sliter med det samme som jeg gjør, og noen har det sikkert mye verre også. Derfor tenker jeg at det kan være greit å snakke om, forteller han.

​