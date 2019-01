– Slik er det dessverre over hele landet. Jeg regner ikke med at verken Tor Mikkel Wara eller Erna Solberg ønsker at det skal være slik. De er nå nødt til å bevilge midler for å få politidistriktene tilbake på skinner, sier Vågslid.

Som leder av justiskomiteen er hun både frustrert og provosert over at det ikke blir gjort tiltak.

– Det er uholdbart at folk må vente i ukevis for å anmelde en voldtekt eller for å få oppdatering på en straffesak der du står som fornærmet, sier justiskomitelederen.

Politiet bryter stadig tidsfrister i alvorlige voldssaker. Bare 43 prosent av alle alvorlige voldssaker etterforskes ferdig av politiet innen tidsfristen på 90 dager, viser en undersøkelse Riksadvokaten har gjennomført.

– Uholdbart

– Jeg forstår frustrasjonen til ofrene og deres pårørende, som opplever at sakene blir stående på vent og ikke blir etterforsket raskt nok. Jeg forstår også politibetjentene, etterforskerne og juristene som har altfor mange oppgaver å løse, med for få midler og dermed ikke får gjort den jobben de ønsker. Det er rett og slett uholdbart, sier hun.

Vågslid sier at hun har adressert problemstillingen til regjeringen rundt en gang i uken i hele høst og på forvinteren.

– Vi utfordrer dem gang på gang i spørretimen, men ingenting skjer. Vi føler at vi ikke blir tatt på alvor, sier Vågslid,

Hun påpeker at denne regjeringen gikk til valg på beredskap og trygghet.

– Men Høyre og Frp kan ikke lenger kalle seg lov og orden-parti.

Justispolitikeren satte lit til KrF og hva de fikk til i forhandlingene på Granavolden, men etter å ha gått gjennom plattformen er hun ikke imponert.

– Som i Jeløya-plattformen er det mange gode punkter og fine ord i den nye også. Det har ikke stått på formulerte mål fra denne regjeringen, det har stått på mangelfull evne til å gjennomføre og levere i budsjetter. Det gjenstår å se om den Høyre-regjeringen blir bedre på å gjennomføre en skakkjørt reform fordi ett parti til er med i regjeringen, sier hun.

Reform som halter

Vågslid er klar på at både 22. juli-kommisjonens rapport og Politianalyseutvalgets utredning viste et stort behov for å gjennomføre en politireform, men slik den står nå mener hun hele reformen halter.

Men selv om hele straffesakskjeden har vært krystallklare på at det ikke er bevilget nok midler til å gjennomføre reformen på en god måte, snakkes det, ifølge Vågslid, for døve ører.

– Jeg har drevet med justispolitikk i seks år nå, men det har aldri tidligere vært så påfallende lite vilje til å ta grep som nå, sier hun.

Justiskomitelederen mener regjeringen må erkjenne at de har gjort en for dårlig jobb, og bevilge mer penger slik at politireformen kan gjennomføres slik den egentlig skulle i første omgang.

– Statsministeren sier både til meg og i Stortinget at politiet er blitt sterkere etter reformen, men det stemmer absolutt ikke, sier Vågslid.

Lytte til politiansatte

Også Emilie Enger Mehl (Sp) i justiskomiteen prøvde i denne ukens spørretime å få justisministeren til å svare.

– Senterpartiet har hele tiden advart mot sentralisering av politiet. Nå oppgir politiansatte i en ny spørreundersøkelse at politiet har blitt mindre tilgjengelig for folk, og mange oppgir at forebygging og beredskap blir dårligere. 80 prosent tror det forebyggende politiarbeidet enten blir dårlige eller på samme nivå som før på grunn av reformen. Er statsråden enig i at det er de politiansatte selv som er nærmest til å si om politireformen er god eller ikke? spør Enger Mehl.

Wara svarer at både politi, publikum og offer i straffesaker er viktige å lytte til.

– Vi må lytte til alle parter. Men reformen er hovedsakelig gjennomført i 2018, det er derfor urimelig å trekke slutninger og felle en dom over den allerede nå. Jeg er overbevist om at reformen vil levere, når den bare får tid på seg, sier Wara.