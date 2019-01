Ole Gunnar Solskjær flyter på en gigantisk medgangsbølge for tiden. Manchester United står med seks seire av seks mulige under nordmannens ledelse, og det er kanskje ikke så rart at man snakker om en forlengelse av vikariatet på Old Trafford allerede.

Mener Solskjær bør få handle

Men skal det skje, må oppturen fortsette, mener TV 2s Premier League-ekspert Simen Stamsø-Møller. Fremtiden til nordmannen kan nemlig bli avgjort om man gjør noen sprell på overgangsmarkedet.

– Man er halvveis ut i januar uten at det snakkes om forsterkninger. Man ser at United trenger mer beskyttelse for halvguden David de Gea bak der. Tenk om han hadde fått et bedre forsvar foran seg! Å få inn en superstopper inn nå ... Det er nå hvor de gjør det bra man må forsterke. Gi Solskjær en ordentlig sjanse til å gjøre det beste ut av det med et ordentlig bra Manchester United. For det er noen svakheter i det laget, sier Stamsø-Møller.

Solskjær har lettet på sløret og sagt at han kommer til å sette seg ned med United-direktør Ed Woodward om det skulle dukke opp mulige objekter. Tidligere har britisk presse hevdet at Solskjær kun får lov til å hente spillere på lån, men det spørs om ikke drømmestarten i managerjobben gir ham litt friere tøyler i januar.

– Jeg synes det er litt urettferdig at han ikke skal få en mulighet til å hente en egen spiller. Får han hentet en verdensklassemidtstopper nå, tror jeg sjansene for avansement i Champions League og topp fire hadde vært mye større. Da stiller han likt som sin etterfølger, som sikkert kommer til å få signeringer om det ikke blir Solskjær, sier Stamsø-Møller.

Mangler van Dijk-type

Fremover på banen sprudler United for tiden anført av en gjenoppstått Paul Pogba og spissfenomenet Marcus Rashford. Men bakover på banen ser man fremdeles tegn til forbedring. Svenske Victor Lindelöf fikk ros for sin opptreden i Tottenham-kampen. Det er likevel ikke nok til å overbevise Stamsø-Møller helt. Han mener at stopperalternativene Lindelöf, Phil Jones, Chris Smalling og en skadeplaget Eric Bailly ikke er i samme kategori som toppklubbene i Europa.

– Dersom man ser på alle topplagene i Europa, har de minst én midtstopper i verdensklasse. Det har ikke Manchester United. Man ser det i Premier League også. Manchester City har Laporte, Liverpool har van Dijk, sier Stamsø-Møller, som peker videre på at blant andre Barcelona, Real Madrid, PSG, Juventus og Bayern München har stoppere av ypperste kaliber.

Men selv om ønsket og behovet er det, er det ikke bare for Woodward å fiske seddelbunken opp fra buksen og legge den på bordet. Stoppere i verdensklasse vokser nemlig ikke på trær, og ikke alle er tilgjengelige.