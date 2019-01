Jakobsen har ikke fått spille de to første VM-kampene mot Tunisia og Saudi-Arabia. Men i Øverbys fravær får den store og sterke strekspilleren sjansen.

– Vi får en toveisspiller i Henrik Jakobsen, sier landslagssjef Christian Berge.

Den siste rapporten fra landslagsledelsen er at Øverby har pådratt seg feber og er i ferd med å bli isolert.

Det faktum at Berge må gjøre et bytte nå, kan by på problemer senere i mesterskapet. Man har nemlig bare mulighet til å gjøre tre bytter totalt - og det siste vil Berge helst spare dersom det blir trøbbel med keeperne.

– Det er ikke optimalt at det kommer så tidlig. Vi får en strekspiller til som blir innrullert. Så får vi ta problemene når de dukker opp underveis. Jeg ønsket egentlig å spare byttet til litt senere, sier Berge til TV 2.

Norge har vunnet sine to kamper så langt i VM mot Tunisia og Saudi-Arabia. Mandag kl. 17.30 venter Østerrike.

– Østerrike har underprestert i dette mesterskapet. De har spilt på grensen til nesten dårlig. De har kniven på strupen i dag, sier Berge.