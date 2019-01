Lykke (7) kjemper for sin alvorlig syke mamma

Vondt

For Marianne er det verste med sykdommen at hun ikke klarer å ta vare på sin sju år gamle datter.

– Jeg vil så gjerne være med på alt hun gjør, men nå er sykdommen så ille at det ikke går. Det vondeste er at jeg ikke føler jeg strekker til, og at hun må ta så mange hensyn for meg, sier 42-åringen til TV 2.

Helt siden hun ble syk, har Marianne og ektemannen bestemt seg for å være åpne om sykdommen overfor datteren.

– Lykke skjønner veldig mye, og vi prøver å inkludere henne i sykdommen, slik at hun ikke skal føle seg utenfor, sier hun.

Ønske

Da Marianne spurte sin sju år gammel datter hva hun ønsket seg aller mest, var jenta sikker i sin sak: Alt hun ønsket seg er at moren skal bli frisk.

De har nå startet en innsamlingsaksjon som forhåpentligvis skal finansiere en operasjon i Barcelona. Operasjonen er risikofull, men Marianne og familien føler ikke de har noe valg.

– Jeg ligger her og råtner, døgnet rundt. Det vil være konsekvenser etter operasjonen, og jeg vil for alltid leve med smerter. Dette er ingen «easy fix», og det vil ikke gjøre meg helt frisk. Men forhåpentligvis vil livskvaliteten min øke litt, sier 42-åringen.

Overveldet

Hun forteller at de så langt har fått inn over 140.000 kroner, og Fjeld er overveldet over responsen.

– Jeg prøver å takke alle personlig, fordi dette betyr så utrolig mye for oss som familie, sier hun.

Før Marianne ble syk jobbet hun som etterforsker i politiet. Hennes største ønske er å komme tilbake i jobb, men hun drømmer også om å kunne hjelpe andre som har havnet i lignende situasjon som henne.

– Vi er mange i verden som har denne sykdommen, men som ikke får den hjelpen vi både behøver, trenger og fortjener. Vi er nødt til å finne ut hvorfor vi får denne sykdommen, sier 42-åringen bestemt.