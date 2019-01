Dommen falt i Oslo tingrett torsdag.

Den 34 år gamle mannen sto tiltalt blant annet for en voldsak der han slo en person med en jernstang. Han var også tiltalt for å ha utøvd flere grove trusler.

Mannen har tidligere vært tilknyttet gjengen Young Guns, men han skal på et tidspunkt ha kommet på kant med flere sentrale skikkelser i gjengen.

TV 2 har tidligere skrevet om hvordan politiet mener 34-åringen er sentral i å etablere den kriminelle MC-klubben Satudarah i Oslo.

I lang tid har den nederlandske MC-klubben jobbet for å opprette en avdeling i hovedstaden. Den har allerede en avdeling i Rogaland.

I et bilde publisert på mannens Facebook-profil i februar i fjor poserer 34-åringen med flere personer ikledd Satudarah-vester. Bildet ble tatt på Linderud-senteret i Oslo.

34-åringen selv nekter enhver befatning med MC-klubben. Han har sagt selv at han mener han ble pågrepet på grunn av bildet fra Linderud-senteret.

Vil vurdere anke

Aktor i saken, politiadvokat i Oslo politidistrikt Mette Persen, sier til TV 2 at de vurderer om det er aktuelt å anke deler av dommen.

– Påtalemyndigheten registrerer at Oslo tingrett har funnet straffeskyld bevist for det alt vesentlige av forhold i tiltalen. Straffen er utmålt noe kortere enn påtalemyndighetens påstand. Det er naturlig idet retten frifinner for enkelte av postene i tiltalen. Påtalemyndigheten vil nå gjennomgå dommen og vurdere om deler av den bør ankes, sier politiadvokat Mette Persen til TV 2.

TV 2 har forsøkt å kontakte den dømte mannens forsvarer, Trygve Staff, men han har ikke besvart TV 2s henvendelser.