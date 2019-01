Skiforbundet bekrefter at to langrennstalenter har fått hormonbehandling

Helene Marie Fossesholm (17) er blant Norges største langrennstalenter. Før langrennsåpningen på Beitostølen i november trakk TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad sågar paralleller til Marit Bjørgen.

17-åringen imponerte i langrennsåpningen. Hun ble nummer elleve i 10 km klassisk og nummer fem på 10 km fri teknikk i åpningshelgen.

I juniorklassen har Vestfossen-løperen vært suveren. Fossesholm er forholdsvis liten av vekst. Det har skapt utfordringer for henne gjennom oppveksten.

I en pressemelding mandag skriver Skiforbundet følgende:

«Langrennsløperne Helene Marie Fossesholm og Kristine Stavås Skistad (begge på Skiforbundets juniorlandslag) har uavhengig av hverandre, og med helt ulike utgangspunkt, fått spørsmål om bruk av medisiner i forbindelse med hormonbehandlinger knyttet til vekstforstyrrelser.

Norges Skiforbund har også blitt kontaktet av media og andre om dette temaet, og publiserer denne pressemeldingen med godkjenning fra familiene Fossesholm og Skistad for å klargjøre de faktiske forhold rundt behandlingene. For begge de unge jentene er dette personlige og høyst private helseopplysninger. For å vise at behandlingen ikke er i konflikt med WADAs antidopingreglement velger de likevel å være åpne om dette.

Helene Marie Fossesholm (17)

I perioden desember 2014 til september 2017 fikk Helene Marie Fossesholm behandling med veksthormon. Helene har blitt fulgt opp av barnelege på sykehus fra hun var 8-9 år gammel fordi hun var svært liten av vekst. Da hun var 13,5 år var hun 137,5 cm høy og hadde unormal vekstutvikling. Hun ble derfor behandlet med veksthormon. Helene er nå 151 cm høy.

Helenes behandling innbefattet et preparat som står på WADAs forbudsliste. Det er svært strenge krav til godkjenning og bruk av slik medisinering i Norge. Det ble derfor søkt om medisinsk fritak (TUE) for dette hos Antidoping Norge da dette var påkrevd. Søknaden ble innvilget av Antidoping Norge og hun oppfylte alle WADAs kriterier.

Kristine Stavås Skistad (19)

I 2012 fikk Kristine tablettene Etinyløstradiol og Primolut for å fremskynde puberteten, og for å ha en kontrollert vekst. For Skistad er dette en svært privat sak. Kristines behandling ble gjennomført med preparater som ikke står på WADAs forbudsliste.