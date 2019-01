Kvinne nektet skyld for deltakelse i IS

Den 31 år gamle kvinnen er tiltalt for å ha jobbet for og støttet IS, og for å ha forsøkt å reise fra Nordfjordeid til Syria for å slutte seg til gruppen. Ifølge tiltalen deltok hun i IS i perioden juni 2016 til november 2017.

Kvinnen nektet straffskyld på samtlige punkter i tiltalen da den ble lest opp i sal 327 i Oslo tingrett. Flankert av to forsvarere og med tolk til stede avviste også kvinnen at hun var 31 år, men hevdet hun var 27.

– Jeg har ikke gjort det jeg er beskyldt for, jeg har aldri vært medlem av ISIL. Jeg er en jente som ville prøve å få meg god framtid, ta en utdanning og ta meg av barna mine, sa kvinnen.

Sverget på uskyld

Hun avviste også kategorisk at hun hadde midler til overs som hun skal ha overført til andre med tilknytning til IS. Hun forklarte at hun fikk 12.000 kroner utbetalt fra kommunen, og etter husleie og strøm var ikke det mye igjen å leve for.

– Jeg sverger ved Gud at jeg aldri har sendt penger, for jeg hadde ikke de pengene, svarte kvinnen på ett av tiltalepunktene om at hun skal overført til en navngitt fremmedkriger i Syria.

De første dagene av saken er satt av til påtalemyndighetens innledning og kvinnens forklaring. Påtalemyndigheten har ifølge NRK kalt inn 17 vitner, samt en sakkyndig som skal fortelle retten om kvinners rolle i ekstremistgruppa.

Rettssaken vil pågå fram til 1. februar, og den tiltalte risikerer inntil tolv års fengsel.

Kvinnen er somalisk statsborger og kom til Norge som asylsøker i 2013. To år senere flyttet hun til Nordfjordeid, og det var her Politiets sikkerhetstjeneste mener hun ble rekruttert til IS:

I varetekt

5. desember 2017 ble kvinnen pågrepet på Oslo lufthavn. Hun har sittet i varetekt siden pågripelsen.

Hun hadde med seg kontaktdetaljer til flere IS-tilknyttede personer da hun reiste fra Nordfjordeid i oktober 2017. Hun ble først pågrepet i Østerrike da hun forsøkte å reise videre fra Wien til Istanbul, men søkte asyl i Østerrike og ble plassert på asylmottak. Måneden etter reiste hun videre til Italia, der hun ble pågrepet av italienske myndigheter og fengslet, før hun ble uttransportert til Norge 5. desember samme år.

Ifølge tiltalen deltok kvinnen i både åpne og lukkede fora på internett, og hun hadde kontakt med flere personer tilknyttet ekstremistgruppa i Syria, Storbritannia og Sudan.

– Hun deltok i arbeid med å utvikle og spre ISIL-propaganda, blant annet ved å lese korrektur på propagandatekst, oversende propagandameldinger og tekst med voldelig jihadistisk innhold til en person tilknyttet ISIL og opprettelse av fiktive brukerkontoer på ulike sosiale medier, skriver statsadvokat Marit Formo i tiltalen.