Nævestad er snart ferdig som grensejeger i Forsvaret. De siste 18 månedene har han voktet den 198 kilometer lange grensen mot vår nabo i øst, Russland.

Nå er han klar for en helt ny, og enda tøffere oppgave. Lørdag 19. januar begynner sprekingen på sitt livs reise.

Han skal gå fra Russland-grensa i nord, til hjemstedet Tvedestrand på Sørlandet.

Skitur

Noen ganger skal ha ta bena fatt, andre ganger skal han gå på ski.

Der soldaten starter turen, i Pasvikdalen, er han så nærme Russland at han går i en annen tidssone.

Han skal også innom Finland, som ligger en time før Norge, før han drar via Sverige og tilbake til Norge.

– Jeg har planlagt dette i et halvt år. Jeg har sett på kart, planlagt ruter, funnet ut hva jeg må pakke og snakket med folk for å få tips.

Nævestad forteller at han gjør dette for naturopplevelsen og for å bli bedre kjent med seg selv.

– Ingen forstår hvorfor jeg gidder å bruke et halvt år av livet mitt på dette, sier 20-åringen til TV 2.

Følg reisen på sosiale medier

For at familie og venner skal kunne følge med på den eventyrlige turen, har friluftsentusiasten opprettet en Instagram-konto.

– Det er en bonus om noen andre blir inspirert til å gjøre det samme. Turen kan sikkert bli litt ensom, men jeg tror det er sunt. Det er ikke ofte man er ensom lenger, sånn som man lever i dag.

Og litt selskap får han på veien. Nævestands befal har nemlig lånt ham en trekkhund med navn Elmer.

– Hunden er så godt trent at jeg kan klare 40 kilometer på 10 timer, om jeg er heldig med skiføret. Jeg tror det er bra at jeg skal ha ansvar for noe annet enn meg selv på denne turen, sier sørlendingen og røper at han har har blitt utrolig glad i Elmer og ønsker å stjele ham etter turen.

Ikke redd

– Kan dette være en farlig tur?

– Jeg har fått den kunnskapen jeg trenger via førstegangstjenesten. Det jeg ser på som mest farlig, er å brenne hull i teltet eller gå gjennom isen. Jeg må bare tenke nøye gjennom alle valg jeg tar. Jeg kan ikke ta noen «snarveier», den luksusen mister man når man reiser alene.

Han ønsker å gå 6-12 timer hver eneste dag, og skal komme seg til Aust-Agder innen studiestart i august. Kanskje ikke overraskende, skal ha gå på et naturstudie ved Høgskolen i Innlandet.

– Jeg har med noe tørket mat, fiskestang og jaktutstyr. Jeg skal gå etapper på tre uker uten å møte sivilisasjon, men må innom butikker i ny og ne. Når temperaturen synker til minus 30-40, skal jeg også prøve å sove innendørs. Av og til må jeg legge meg inn på campingplasser og lignende for å tørke klær, men resten av turen blir i telt.

Austegden har regnet seg frem til at turen er rundt 2500 kilometer lang.