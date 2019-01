Har du noen gang kommet dit du trodde du hadde parkert bilen – og så er den ikke der?

Da er du ikke alene. Dette fenomenet er nemlig langt fra ukjent, heller ikke hos forsikringsbransjen.

YouGov har nå spurt 1.005 nordmenn i et landsrepresentativt utvalg, om deres erfaringer på dette området.

– Vi har flere ganger i året telefoner hvor biler blir meldt stjålet til våre skadesentre, og så etter kort tid blir stjålet-meldingen trukket tilbake fordi bilen er funnet igjen. Vedkommende har for eksempel lett etter bilen i feil etasje i parkeringshuset. For øvrig kanskje den vanligste feilen, sier Sigmund Clementz som er informasjonssjef i forsikringselskapet If.

Trodd bilen var stjålet?

– Da vi begynte å snakke litt om dette oss imellom på jobben, var det flere som innrømmet egne hjertet-i-halsen-og-da-ble-jeg-flau-da-opplevelser. Det er lett for en stakket stund å glemme hvor bilen står parkert. Vi har derfor fått YouGov til å gjøre undersøkelsen om såkalte pseudotyverier, forteller Clementz.

Sigmund Clementz er informasjonssjef i forsikringselskapet If.

Her ble dette spørsmålet stilt:

– Har du noen gang opplevd at du har trodd bilen din var stjålet, men at du bare hadde glemt hvor du hadde parkert den?

Krasjet inn i skilt – så meldte hun bilen stjålet

23 prosent har opplevd det

Svarene overrasker nok ikke bransjen:

– Ja, og jeg rakk å melde bilen stjålet til politiet og/eller forsikringsselskapet – 3 prosent.

– Ja, men bare for en liten stund, jeg fant den igjen fort – 20 prosent.

– Nei – 77 prosent.

Kjøpte ny bil

– Det er særlig fra store P-hus og flyplassparkeringer folk ringer inn og melder bilen stjålet. Så får vi etter hvert kontrabeskjed om at bilen er funnet likevel. Letingen har bare skjedd på feil sted: I feil etasje eller på feil felt på flyplassparkeringen, forteller Clementz.

– Men noen ganger kommer ikke kontrabeskjeden i tide..?

– Det er riktig. Ett eksempel: For noen år siden ble en bil erstattet – og ny bil kjøpt – mens bilen ble funnet igjen noen måneder etterpå. Da sto den fortsatt i parkeringshuset som den ble meldt stjålet fra...

Derfor stjeles elbiler mye sjeldnere enn andre biler

Det kan være fort gjort å glemme hvor du egentlig satte bilen...

Fant den på en annen flyplass...

– Rett før jul hadde vi i If et tilfelle hvor bilen ble meldt stjålet til oss, men ble gjenfunnet på en tilsvarende parkeringsplass – rett over på den andre siden av veien. For en tid tilbake hadde vi også en bil som ble meldt stjålet fra en flyplassparkering. Den ble funnet igjen på en flyplass et annet sted i landet. Der hadde familien rett og slett glemt at de hadde fløyet til utlandet fra én flyplass, men returnert til en annen. Billigbilletter med tidlige avreisetidspunkter og sene ankomster kan nok skape virrvarr for noen hver, smiler Clementz.

– Vi har også hatt flere telefoner om biler som er angivelig er stjålet, men som – viser deg seg etterhvert – har vært feilparkert og tauet inn. De fleste tar det humoristisk når de i etterkant ringer inn for å oppklare feilen, men i fjor hadde vi en kvinne som var så flau over å ha glemt hvor bilen sto at hun fikk samboeren til å ringe for å avlyse «tyveriet».

Så lett er det å stjele tusenvis av norske biler

Å ta bilde av skiltet med feltet der bilen står, kan være smart når du parkerer på større parkeringsplasser. Foto:Scanpix.

Ta bilde!

– De fleste finner bilen sin raskt, men en del blir lurt av egen hukommelse. En gjenganger er at bileieren er sikker på hvor bilen sto, men husker feil og leter på feil sted. Det er også typisk at det kan oppstå misforståelser i parforhold: Der for eksempel ektemannen har parkert bilen, kona skal hente den, og så har de to ikke kommunisert godt nok.

– Har dere noe råd for å unngå dette?

– Ja, vårt beste råd ved parkering i store P-hus og på flyplassparkeringer, er å ta bilde av skiltet med feltet hvor bilen står. Alle har et mobilkamera i dag. Da er det bare å gå tilbake og sjekke bildet, hvis hukommelsen spiller en et lite puss, avslutter Sigmund Clementz.

