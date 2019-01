Lørdag var det premiere på Hver gang vi møtes og den sangen som har fått mest oppmerksomhet er Petter «Katastrofe» Kristiansens versjon av MGP-klassikeren og nasjonalskatten «La det svinge».

Vanskelig låt å anmelde

Elisabeth Andreassen vant Melodi Grand Prix med låta i 1985 og lørdag ble den omgjort til en dårlig revyvise ifølge VGs anmelder Tor Martin Bøe.

– Jeg hadde ganske lave forventninger, men jeg syntes resultatet var verre enn det kunne være. Det går ikke ann å anmelde denne sangen etter normale kriterier, sier Bøe til TV 2 etter å ha gitt låta terningkast en.

Anmelderen ydmyker Fredrikstad-artisten ved å kalle tolkningen både «russebusspinlig» og «idiotisk».

Hyller låta

Etter anmeldelsen har meningene vært mange i sosiale medier og de fleste hyller låta og skriver at de fikk en god latter av den nye versjonen.

– Jeg liker godt den gode gamle, men denne synes jeg var bare helt fantastisk. Fikk en god latter så fortsett med dette vi lever ikke på 1700-tallet, skriver én på Facebook.

En annen følger opp:

– Humor er det enkelte mennesker som ikke skjønner seg på, dette er ikke noe å klage over for denne sangen var bare så bra.

Kritikk på e-post

VGs anmelder opplevde et skred av e-poster med kritikk og var forberedt på at han ville få mye tilbakemeldinger. Han forstår at folk forsvarer låta, men påpeker at Katastrofe har laget en revysang av «La det svinge» og det er å ta det for langt med en nasjonalskatt av en låt.

– Det kom ikke et hylekor etter anmeldelsen min, men et bannekor. Fy faen din jævla idiot!, stod det. Men utifra tilbakemeldingene så har han truffet bra, det hadde gitt programmet en helt ny dimensjon hvis alle hadde gjort det på denne måten, avslutter Tor Martin Bøe til TV 2.

GLIMT I ØYET: Petter «Katastrofe» Kristiansen under opptak til Allsang på grensen i Halden, juni, 2017. Foto: Jon Olav Nestvold/Scanpix

Forhåndsdømt

Petter «Katastrofe» Kristiansen selv er henrykt over alle tilbakemeldingene på låta. Han er vant med at anmelderne skal ta ham og låtene hans. Derfor synes han det er hyggelig med alle de fine tilbakemeldingene, tross slakt i VG og Dagbladet.

– Det har ene og alene vært 95 prosent positivt. Det har kommet koselige meldinger fra folk. Jeg er nok forhåndsdømt og vant med at anmelderne skal ta meg, de skal ikke like meg uansett hva jeg gjør, sier han til TV 2.

Lettbeint humor

Petter sier han aldri har lagd musikk for å få et høyt terningkast, men heller er opptatt av å spre glede og sørge for et smil om munnen. Det gjorde han til gangs i helgen og gleder seg nå til nye opptredener i Hver gang vi møtes.

– Jeg er glad i å skrive låter med glimt i øyet og endrer meg ikke selv om jeg er med i et program som Hver gang vi møtes. Jeg tror de andre skvatt litt av min tolkning, men Bettan og jeg er fortsatt gode venner, ler Petter til TV 2.