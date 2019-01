15-åringen kommer fra Ranheim, og har skrevet under på en treårskontrakt med hovedstadsklubben.

Vålerenga bekrefter overgangen på sine nettsider.

«Han blir ansett som et av de største talentene i landet i sin aldersgruppe og er kaptein for det norske G15-landslaget», skriver Vålerenga om spilleren.

På G15-landslaget skal stortalentet ha gjort sakene sine bra – så bra at han ble invitert på prøvespill til Manchester United etter sesongen.

Lånes ut igjen

Også en La Liga-klubb og Serie A-klubb var interessert i midtbanespilleren, ifølge det spillerens far, Owe Holm, sa til Nettavisen i oktober.

I første omgang skal 15-åringen lånes ut til en klubb i hjembyen, Trondheim, slik at han kan fullføre ungdomsskolen hjemme

Det opplyser Vålerengas sportslige leder, Jørgen Ingebrigtsen.

– Planen at han kommer hit og slutter seg A-troppen i sommer, sier sportslig Ingebrigtsen ifølge klubbens nettsider, og legger til:

– Odin har individuelle ferdigheter på et veldig høyt nivå. Han er blant annet en veldig god dribler, har et strålende tilslag og et veldig godt overblikk.

– Gudene må vite hva Rosenborg holder på med

TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, er også full av lovord om midtbanespilleren.

– Jeg så ham i en G15-landskamp i sommer mot Sverige. Da var han i en helt egen klasse. Han gjorde som han ville. Han styre spillet, var fotballklok, bra med ballen og jobbet begge veier. I den kampen var han den mest spennende på banen – for begge lag, mener Mathisen.

Han vender et kritisk blitt til Trondheim, og spør seg hva som foregår på Lerkendal når et trøndersk stortalent signerer for en eliteserierival.

– Jeg tok høyde for at han var Rosenborgs eiendom, men gudene må vite hva de holder på med. Han er så god at det er merkelig at de ikke har plukket ham opp. Også er det bra av Vålerenga, sier TV 2s fotballekspert.

– Jeg tror han kan få spilletid denne sesongen. Deila har vist før at han ønsker å gi unge spillere sjansen, følger han opp.

Nettopp Ronny Deila var en viktig grunn til at 15-åringen skifter beite.

– Jeg har veldig sansen for Ronny Deila. Det var han som slapp utpå Martin Ødegaard, og han viste i hele fjor at han satser på de unge. Det var noe som falt i god smak hos meg, sier Holm, ifølge Vålerengas nettsider.