Anrett forretten som en mesterkokk!

Gi alle ingrediensene et oppkok. Avkjøl syltelaken. Kutt agurken i lange og tynne skiver på en mandolin eller bruk et kulejern for å lage kuler.

Hell over laken og la agurken trekke til seg smak i en time eller to.

SPRØ RUGCHIPS

1 stk rugbrød

5 dl solsikkeolje

Bruk en mandolin eller en kniv til å kutte tynne skiver av rugbrødet. Legg gjerne brødet på frys i en liten time først, da blir det enklere å kutte. Varm opp en kjele med olje til 170 grader. Friter skivene til de er gylne, ta ut og legg på et papir. Dersom du ikke vil fritere hjemme kan du steke de i ovn ved 140 grader i 10-12 min. Legg de ut over et bakepapir og hell over litt olje før steking.

DILL OG SALAT

Plukk små buketter av dill og salat til å anrette fiskeretten med.