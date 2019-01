Når du høret ordet bilverksted, tenker du kanskje på løftebukker, olje og skitne bildeler – og et høyt støynivå?

Jo, det kan være slik. Men et bilverksted i 2019 er også mye mer.

– Morgendagens mekaniker blir mer IT-ekspert på bil, enn oljete mekker, sier bilfag-lærling Eirik Angeltveit (19), fra Ågotnes utenfor Bergen.

Fremdeles kan du selvsagt høre lyden av fastnøkler, olje som drypper, skralle, multimeter og tenger på verksteder i Norge. Men disse lydene er i ferd med å byttes ut av summingen av avanserte PC-er med måleutstyr som er koblet rett inn i moderne biler.

Tredagers fagprøve

Klokken har listet seg litt over 07.30, en regnfull morgen i Bergen. Den lave PC-summingen fra et hjørne av Audi-verkstedet på Minde, blander seg med lyden av godlynt erting av bilfaglærling, Eirik Angeltveit (19) som ikke får "start" på PC-en som skal diagnostisere en godbit av en Audi RS6.

– Kanskje den feiteste bilen jeg vet om. Og så får vi ikke PC-en opp å gå, humrer Eirik, som etter halvannet år som lærling på verkstedgulvet vet at det som regel ordner seg.

Kravet til IT-kompetanse hos dagens bilmekanikere blir større og større. Om et halvt år skal Eirik ta en tredagers fagprøve, noe som blir en krevende øvelse i teori, mekanikk og teknikk.

Selv om store deler av arbeidshverdagen til unge bilfaglærlinger består av ikke å pådra seg musearm, er ikke bilverkstedene blitt fullstendige IT-verksteder.

Å velge de billigste verkstedene kan bli dyrt på sikt

Å tilbringe mye tid foran PC-skjermen er en viktig del av Eiriks jobb, både bilene og jobben har fått høy datafaktor med tiden. Foto: Arvid Steen.

Komme seg opp om morgenen

– I mange, mange år fremover vil det trille rundt biler som ikke nødvendigvis kan fikses med en PC, forteller Eirik.

Han er i ferd med å gasse inn på oppløpssiden mot svennebrevet i Bilfag. Det får han til sommeren. Ungdom som velger å bli bilmekaniker kombinerer utdannelsen med to år på skole, pluss to år i lære. Det er den vanligste veien, selv om det finnes andre muligheter også.

Årene i lære beyr utplassering i bedrift. Lærlingene er ikke på skolen i dette tidsrommet, men verkstedet blir deres klasserom hvor teoretisk og praktisk utdanning tas.

– Du bør være i relativt god fysisk form, være "ok" i matte, like praktiske oppgaver og ikke minst: Greie å komme deg opp om morgenen. Jeg har sett mange jevnaldrende falle fra fordi de ikke greier å komme seg på jobb i tide, forteller Eirik, i en pressemelding.

Nytt utstyr kan doble verksted-regningen din

Tøffe deadliner

For mekanikerne er tidlig oppe. Eirik jobber i et team med fire utdannede mekanikere og fagteknikere. Hver morgen får de arbeidsoppgaver og biler tildelt fra kundesenteret. Og hver dag MÅ bilene som skal være ferdige - bli ferdige.

– Vi jobber med tøffe deadliner, og har ikke mye dødtid i løpet av en dag. Hver dag dukker det opp nye, og spennende utfordringer som gjør at jeg får vridd den bilinteresserte hjernen min. Og det hjelper på å ha gode, humørfylte kolleger som kan hjelpe meg når jeg står fast. Vi er alle på lag for kundene våre. Unnasluntrere og egoer er det ikke plass til på verkstedet, gliser Eirik.

Han ble bilmekaniker fordi han har "motorolje i blodet", som han sier selv. Født og oppvokst med en bilgal far, fikk han samme interessen.

God gammeldags "mekking" er naturligvis fortsatt en del av jobben, det er mye som skal læres her også. Foto: Arvid Steen.

Den feteste bilen på verkstedet

– Yrket mitt er i stor endring. For et par år siden var det tradisjonell motormekking hvor man ble skitten på hendene, som gjaldt. Nå består mye av min lære-hverdag å bli dyktig på PC-programmer og lære å forstå hvordan en rullende PC, som nye biler i dag er, bygges opp og virker, sier han.

Eirik jobber kun med Audier. Derfor er det ikke rart at han har klare meninger om hva som er den feteste bilen å få inn på verkstedet,

– Pulsen går bra opp når det triller inn en RS6. Ikke bare er det en toppmodell, men det er også en utfordrende bil å fikse på. Komponenter og det mekaniske sitter tett, samtidig som det er en komplisert bil. Men herregud så kult det er å få den bilen bort på arbeidsplassen min, gliser 19-åringen.

Unggutten tilhører en ny generasjon med bilmekanikere. Han sier at yrket har fått et stort imageløft de siste årene, men fortsatt sliter de litt med gamle fordommer, forteller han.

Slik får du ditt eget verksted på kjøkkenbenken

God årslønn

– Mange tror at dagens unge mekanikere er skoletapere som kun kan skru på bil. Slik er det ikke. I dag er yrket noe helt annet. El- og hydbridbiler stiller for eksempel helt nye krav til dagens mekanikere. Jeg må også få legge til at det mange av mine jevnaldrende som sikkert misunner oss, siden vi får lønn under læretiden. I dag tjener jeg rundt 15.000 kroner i måneden, og i løpet av det siste halve året vil jeg øke litt til. Mulighetene for jobb på læreplassen er også veldig stor, om man har gjort en god jobb, sier han.

Lærlinglønnen er beregnet ut fra en fastlønn til en mekaniker. En mekanikerlønn i Norge varierer mye, og det finnes ingen fasit på hvor mye de tjener. Men et sted mellom 500.000-600 000 kroner for en mekaniker med et par års ansennitet er fullt mulig, med gode bonusordninger.

– I løpet av en arbeidsdag er jeg mer inne på PC-en som er koblet opp til biler, enn jeg skrur og blir skitten. Litt satt på spissen, så er jeg blitt en IT-mekaniker. Det betyr også at jeg må henge mer med på skolen i tekniske fag som matte. For et par år siden holdt det å "stå" i matte. I dag bør mekaniker-lærlinger ha over gjennomsnittet god karakter i faget. Jeg skal ikke bare bruke PC-en til å finne feil, men jeg skal også analysere meg fram til feilene, skjønne bilens oppbygning. I den jobben ligger det mye praktisk matte, sier Eirik.

Mekke selv? Det er det nesten slutt på

Når bilene i større og større grad blir "datamaskiner på hjul" må også de som skal reparere dem stadig øke kompetansen sin. Foto: Arvid Steen.

Flere yrkesveier

I løpet av læretiden har Eirik kjøpt seg en Audi A3 for egne penger. Men han har også tatt opp et lite lån og kjøpt seg en A5.

– Jeg har ikke en krone i studielån, og trenger ikke spørre mamma og pappa om ukepenger lenger, smiler mekaniker-lærlingen.

Etter fagbrev, som Eirik mest sannsynlig består i løpet av sommeren/høsten 2019, kan han velge flere yrkesveier og videre utdanning.