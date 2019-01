Se Manchester City - Wolverhampton på TV 2 Sport Premium og Sumo kl. 21.00!

Det er ingen hemmelighet at Manchester City er ute etter en erstatter for Fernandinho, som fyller 34 år i mai. I sommer var klubben ute etter Jorginho, men han signerte til slutt for Chelsea og sin gamle manager Maurizio Sarri.

Tidligere denne måneden slo Guardiola fast at han er fornøyd med dybden i troppen, og at han ikke vil handle i januar.

Men til sommeren skal City handle, og en av de som nå kobles til å ta over Fernandinhos rolle er Wolverhamptons Ruben Neves (21), som har imponert etter overgangen fra Porto sommeren 2017.

Wolverhamptons Ruben Neves kobles til Manchester City. Foto: Carl Recine/Reuters

Begeistret for Neves

Før kampen mot Wolverhampton mandag kveld sier Guardiola at klubben har en liste på fem-seks spillere som er aktuelle for hver posisjon.

Neves er en av spillerne som skal stå listen over potensielle midtbanesigneringer. Manchester City-manageren uttrykker sin begeistring for portugiseren, men legger vekt på at City må være «forsiktige» i jakten på nye spillere, skriver Sky Sports.

– Det finnes mange defensive midtbanespillere i verden. De fleste kan spille her. Det finnes spillere, men de er under kontrakt, sier City-manageren.

– For en måned siden leste jeg om Ruben Neves – 100 millioner pund! Det skjer ikke. Vi betaler ikke 100 millioner pund (1,084 milliarder norske kroner) for en defensiv midtbanespiller.

Slo overgangsrekord to ganger

I fjor slo klubben sin egen overgangsrekord to ganger, da de først signerte midtstopper Aymeric Laporte i januar for 617 millioner kronger, før de hentet Riyad Mahrez fra Leicester for 650 millioner kroner forrige sommer.

Guardiola innrømmer at slike investeringer ikke er mulig hvert år, samtidig som han sender et stikk til andre klubber som betaler mer for overganger.

– Det er langt fra det de fleste topplag betaler for en overgang, sier City-sjefen.

– Vi er på åttende-, niende- eller tiendeplass på listen over klubber som bruker mest på lønninger, så det er altså åtte eller ni klubber der lønningene er høyere enn det Manchester City betaler.

Guardiola sier videre at klubben forsøker å være stabile, og at City de siste sesongene har vært nødt til å handle mye fordi laget hadde en høy snittalder. Slik kan klubben derimot ikke fortsette, ifølge Guardiola.

– Derfor må vi være forsiktige, og prøve å finne spillere som kan gjøre oss bedre neste sesong.

Koblet til ung nederlender

Ifølge Sky Sports har det unge, nederlandske supertalentet Frenkie De Jong (21) stått på Citys liste, men ifølge spanske medier nærmer han seg nå en sommerovergang fra Ajax til Barcelona.

Guardiola innrømmer at det er vanskelig å hente nye spillere.

– Hvis du er den eneste som vil ha en spiller er det lett, men hvis flere klubber er interessert er det mer komplisert. Spesielt hvis det er snakk om Real Madrid og Barcelona. Er man for forsiktig taper man.

– Du må være raskere og mer effektiv. Neste sesong vil vi prøve, som vi prøvde forrige sesong, å være mer stabile. Jeg vet at spillerne jeg har er kvalitetsspillere etter tre sesonger, og jeg vet akkurat hva de kan gi oss fram til sesongslutt.