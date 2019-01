Politiets etterforskere gråter på jobb: – Ekstrem arbeidsmengde

Sund er enig i at slike saker er svært viktige å prioritere, men legger til at disse sakene også er tidkrevende og tar mye ressurser. Hun og de andre på avdelingen kjenner krisen på kroppen hver eneste dag.

– Etterforskning tar tid. Vi er nødt til å sørge for rettssikkerheten til begge parter og saken må være grundig nok etterforsket til at den eventuelt kan føres for domstolen, sier hun.

Frustrerende

Hun blir oppgitt når det snakkes om å prioritere bedre.

– Når man sitter alene med tre overgrepssaker, der de fornærmede er barn – fortell oss hva vi skal prioritere bort. Vi prioriterer bort de mest alvorlige sakene. Vi kan bare ta en sak om gangen, og da må barna i de to andre sakene vente. Dette er barn som har hatt det vondt, som vi må sette på vent. Slike avgjørelser og prioriteringer gjør noe med en, sier Sund.

Det er heller ikke enkelt for etterforskerne å ta telefonen til barnets pårørende og bistandsadvokaten og fortelle hvorfor de er nødt til å sette saken deres på vent, hvorfor deres sak ikke er like viktig som noen andres.

40 vakante stillinger

– Vi skulle så gjerne hatt litt flere hender, slik at vi følte at vi kunne gjøre en god jobb for innbyggerne. Følelsen vi har nå, hver eneste dag, er at vi er bakpå og strekker aldri så godt til som vi burde. Denne følelsen over lengre tid sliter på politibetjentene, sier Sund.

Mens de alle håper på mer ressurser og flere betjenter, tikker det inn melding fra politimesteren i Møre og Romsdal. For at de skal klare å holde distriktet innenfor budsjettrammene i år, må trolig 50 stillinger bli stående ubesatte.

Politiets fellesforbund mener dette er kritisk i et av landets dårligst bemannede politidistrikt, som også har store utfordringer på enkelte etterforskningsavdelinger.

– Ved nyttår sluttet to av våre dyktige etterforskere og vi ble dermed to færre til å løse alle oppgavene. Bare to uker inn i det nye året merker vi at antall arbeidsoppgaver og presset på hver enkelt er enda større enn før jul, sier Sunde og ser med bekymring på framtiden.

– For tidlig å felle dom

Justisminister Tor Mikkel Wara sier at det er altfor tidlig å felle en dom over politireformen allerede nå.

– Reformen er hovedsakelig gjennomført i 2018, det er derfor urimelig å trekke slutninger og felle en dom over den allerede nå. Jeg er overbevist om at reformen vil levere, når den bare får tid på seg, sier Wara.

Wara sier at regjeringen hele tiden jobber med å forbedre folks sikkerhet.

– Det er 1,2 milliarder mer i politiet nå, enn da Arbeiderpartiet satt i regjering. Vi har høyere oppklaringsprosent, lavere restanser og 1600 flere politifolk. Dette spiller en rolle. Vi står overfor en krevende reform, og vi er ikke fornøyd med tallene, men det jobbes med, sier Wara.

Må lytte til politiansatte

I Stortingets muntlige spørretime onsdag ønsket Emilie Enger Mehl (Sp) i justiskomiteen at Wara svarte på om ikke er viktig å høre på politiansatte selv om hva de mener om reformen.

– Senterpartiet har hele tiden advart mot sentralisering av politiet. Nå oppgir politiansatte i en ny spørreundersøkelse at politiet har blitt mindre tilgjengelig for folk, og mange oppgir at forebygging og beredskap blir dårligere. 80 prosent tror det forebyggende politiarbeidet blir enten dårlige eller samme som før på grunn av reformen. Er statsråden enig i at det er de politiansatte selv som er nærmest til å si om politireformen er god eller ikke? spør Enger Mehl.

Wara svarer at både politi, publikum og offer i straffesaker er viktige å lytte til.

– Vi må lytte til alle parter, men nok en gang så er det viktig å påpeke at det er for tidlig å felle en dom over politireformen allerede nå, sier justisministeren.