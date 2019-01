Saken har vært under behandling i Kristiansand tingrett siden november i fjor, og tiltalen endres samme dag som aktor skal starte sin sluttprosedyre.

Planlagte drap

– Vi har, etter samtale med Riksadvokaten, bestemt at tiltalen skal endres. Hun er i utgangspunktet tiltalt etter paragraf 233 første ledd i straffeloven, men vi vil nå be om at hun dømmes etter paragraf 233 andre ledd, sa statsadvokat Leif Aleksandersen i tingretten mandag.

Det betyr med andre ord at tiltalen skjerpes, og at påtalemyndigheten mener kvinnen planla drapene på sin egen far og sin tidligere samboer.

Kvinnens forsvarer, Olav Sylte, sa at endring av tiltalen vil kreve ytterligere bevisføring fra forsvarets side, noe retten aksepterte.

– Alvorlig personlighetsforstyrrelse

Mandag vitner en av de sakkyndige, psykiater Magne Taule, i retten og forteller at den tiltalte kvinnen ikke ønsket å snakke med ham etter at hun ble fengslet.

De sakkyndige har likevel en klar oppfatning av at kvinnen lider av en alvorlig emosjonell personlighetsforstyrrelse, med ustabilt og lunefullt humør. Videre mener de sakkyndige at tiltalte har en dyssfunksjonell personlighetsforstyrrelse.

– Slik vi vurderer det har tiltalte også Borderline (personality disorder, red. anm.). Hun var ikke psykotisk under handlingene og heller ikke etter at hun ble pågrepet, sa Magne Taule i retten.

– Det er en viss risiko for at tiltalte vil kunne utøve vold også om hun blir frikjent. Potensialet for forbedring er svært lav, avslutter Taule.

Omfattende materiale

Politiet etterforsket saken i flere år, og overvåket den tiltalte kvinnen ved hjelp av en rekke metoder. Dette innebar bruk av skjult kamera, romavlytting, avlytting av telefonene hennes, og ved å infiltrere en hemmelig politiagent som gjorde hemmelige opptak mellom de to.

Det er 5000 dokumenter i saken og politiet har gjennomgått flere tusen meldinger på Facebook.

Kvinnens far ble funnet død i sitt eget badekar i 2002, mens hennes tidligere samboer ble funnet død på et hotellrom i Kristiansand. I blodet til begge, ble det funnet rester av sovemedisin.

Kvinnen har ikke ønsket å forklare seg i tingretten, og heller ikke i avhør. Hun nekter straffskyld. Det er ventet at dom i saken vil falle i løpet av januar.