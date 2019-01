– Absurd at en viss type kropp kan være «in»

– Unge mennesker rundt 14, 15 og 16 år er kanskje mest sårbare, sier Sommerfeldt.

– Vi ønsker at ungdommen på en eller annen måte skal gjøre et slags indre opprør. Og kunne få kroppen til å definere mindre av hvem man er. Det handler om trygghet, tillit og hvem man velger å følge. Det er ikke lett. Jeg tror vi er på rett vei, men jeg skulle gjerne sett at flere ungdommer gjør mer opprør sånn at man klarer å gjennomskue de prosjekter som er der ute, fortsetter psykologspesialisten.

Ikke bare influencernes ansvar

Til tross for at influencere har et visst ansvar når det kommer til kroppslige trender, er det ikke de som er hovedproblemet, mener Sofie Frøysaa.

– De er selv del av og offer for en større industri. Men selvfølgelig har man et ansvar. Det som også er viktig å si, er at det aldri er for sent å snu. Jeg var selv en passiv sau, men nå vil jeg mye heller ha komplimenter for hjernen min enn rumpa mi, poengterer komikeren.

– Hvordan kan man stå imot presset som følger med slike trender?

– Jeg vet ikke om vi noen gang kommer til å få bukt med det. Folk vil jo til enhver tid ha behov for å legge ut slike bilder, og spesielt de store profilene, men det som har hjulpet meg er å avfølge folk. Jeg er drittlei av kropp opp i trynet hele tiden. Jeg synes sånne trender er ganske harry for å si det sånn. Så jeg har bare tatt grep og avfulgt et helt drøss med influencere og bloggere, råder Frøysaa.