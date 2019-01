I tillegg må de to mennene betale 200.000 kroner i erstatning til 31-åringens etterlatte. Avdødes mor har vært til stede under hele rettssaken og var tydelig preget under domsavsigelsen.

Hendelsen skjedde søndag 22. januar i 2017. Da banket de to drapstiltalte, som på denne tiden tilhørte MC-klubben Rock Machine, på døra til en 31 år gammel mann på Vettre i Asker.

31-åringen hadde kort tid i forveien meldt seg ut av klubben, men han nektet å betale utmeldingsgebyret på 2.000 dollar. Uenigheten hadde ført til en konflikt der 31-åringen truet flere av MC-klubbens medlemmer.

Inne i leiligheten ble avhopperen slått til døde med en vektmanual. De to drapstiltalte har forklart i retten at 31-åringen angrep først.

Én frikjent

Dommen er i tråd med statsadvokat Carl Fredrik Faris påstand om henholdsvis 14 og 13 års fengsel for 29-åringen og 34-åringen.

Totalt har syv personer sittet tiltalebenken i tingretten. De øvrige fem var tiltalt for blant annet medvirkning til grov vold og for å ha skjult spor.

Med unntak av én tiltalt som erkjenner å ha truet 31-åringen, nektet alle de syv tiltalte straffskyld for alle tiltalens punkter.

Kun én av de tiltalte i saken er av tingretten frikjent for de truslene han har vært tiltalt for.

DRAPSVÅPENET: Den 31 år gamle mannen ble drept med denne 1,3 kilo tunge vektmanualen. Foto: Politiet

Pekte på politiet

Under sine prosedyrer anførte de drapstiltaltes forsvarere, Mette Yvonne Larsen og Johannes Wegner Mæland, at deres klienter skulle dømmes for grov vold – ikke drap.

Forsvarerne mente at volden de to mennene utsatte 31-åringen for, ikke var tilstrekkelig til at han ville ha mistet livet. De mener at førstehjelpen som den første politipatruljen på stedet ga fornærmede, var så feilaktig at han døde av behandlingen.

Den versjonen har ikke dommer Bente Løvik Ulven lagt vekt på. Hun viser til at 31-åringen er slått 22 ganger med den 1,3 kilo tunge manualstangen, og at de aller fleste slagene var rettet mot hode og nakke.

– De er ikke rettet mot for eksempel hender enn bein for å sette ham ut av spill, leser dommeren.

Saken pågikk i fem uker i Asker og Bærum tingrett.