Cesc Fábregas' overgang til Monaco etterlater et tomrom i stallen til Chelsea. London-klubben har ikke lenger en reserve til Jorginho, og derfor må det handles inn forsterkninger nå i januar. Svaret på utfordringen virker å bli Zenit-spiller Leandro Paredes. Argentineren er blitt koblet til Chelsea de siste ukene og kan ved en feiltakelse ha avslørt overgangen. 24-åringen delte en YouTube-video med tittelen «Leandro Paredes, Welcome to Chelsea» på Twitter-siden sin. Meldingen er senere slettet. Det skriver blant andre Talksport.

Samtidig som det også ser ut som Gonzalo Higuaín skal løse spissproblemet i Chelsea, har Monaco-president Vadim Vasilev bekreftet at de er enige med Chelsea-spiss Michy Bayshuayi om å avbryte lånet i Valencia og spille ut sesongen hos dem, skriver AS.

Daily Star hevder at Bournemouth krever 815 millioner kroner om de skal selge Callum Wilson. Chelsea og Wolverhampton er blant klubbene som er koblet til 26-åringen.

The Scottish Sun hevder at Liverpool vil hente Celtic-kant James Forrest.

​Arsenal-manager Unai Emery ønsker å kvitte seg med Mesut Özil, skriver Daily Mail. Målet er å frigjøre midler til å styrke stallen. Blant spillerne Arsenal kobles hyppig til er Barcelonas Denis Suarez.

Le10Sport skriver at Arsenal også ønsker seg 20-åringen Ismaila Sarr fra Rennes.

Mundo Deportivo hevder at Tottenham-spiss Fernando Llorente er ønsket av Barcelona. Men det spørs om ikke en skade på Harry Kane kompliserer en eventuell overgang.

Mye tyder på at West Ham-spiss Marko Arnautovic er på vei bort fra klubben. Det er blitt skrevet mye om en overgang til kinesisk fotball de siste ukene, og Sky Sports skriver at lagkamerat Michail Antonio sier at «alle vet at Marko ønsker å dra».