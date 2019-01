Se høydepunktene i vinduet øverst!

På pressekonferansen etter kampen ble Pochettino konfrontert med snakkisen i forkant av kampen – «duellen» mellom to kandidater til å bli Manchester Uniteds neste manager på permanent basis.

– Hva synes du om kampplanen til Solskjær?

– Nei, det kommer jeg ikke til å snakke om. I dag var det Tottenham mot Manchester United, svarer Pochettino, ifølge Football London.

– Men taktikken hans?

– Jeg kommer ikke til å dømme taktikken hans. Du må holde deg til planen din. Det uetisk å snakke om hva han gjør, eller hva jeg gjør. Du må holde deg til å snakke om kampen, mener Tottenhams manager.

– Dere gjorde det til det

Argentineren er likevel krystallklar: Laget hans var best på Wembley. Han bruker statistikken når han argumenterer, og påpeker at David de Gea vartet opp med elleve redninger – flest av en keeper denne sesongen i Premier League.

– Skal du snakke om kampen, så var vi selvsagt bedre. Vi dominerte og skapte flere sjanser enn dem, slår han fast.

Men:

– Det var en kamp mellom Tottenham og Manchester United. Om ikke måtte jeg og han ha spilt mot hverandre, én mot én på banen, sier han med et glimt i øyet.

Stjernemanageren er lansert som den heteste kandidaten til å ta over de røde djevlene når Solskjærs kontrakt går ut ved sesongslutt.

Kristiansunderen ble naturligvis også spurt om «duellen» mellom ham og hans mulige etterfølger. Heller ikke han var særlig snakkesalig.

– Denne kampen var aldri meg mot ham. Aldri. Dere gjorde det til det. For oss var det tre poeng, sa Solskjær til Sky Sports.

Pochettino biter negler

På overtid fikk Pochettino seg en dårlig nyhet. Harry Kane ble liggende etter en takling, og haltet av banen.

– Det var en tøff takling. Nå har han en litt hoven ankel, opplyser Tottenhams manager til BBC.

Ifølge den britiske statskanalen er det samme ankel som Kane skadet i fjor. Da mistet han ti kamper, og slet med å finne tilbake til formen da han gjorde comeback.

Et mulig skadeavbrekk kommer på et verst mulig tidspunkt for de liljehvite. Heung-Min Son er borte de neste ukene for å delta i Asiacupen med Sør-Korea.

– Hvis Kane er skadet, er det et hardt slag for oss. Han vridde ankelen. Vi håper at det ikke er noe alvorlig, siteres Pochettino.