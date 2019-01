I skrivende øyeblikk har 22,6 millioner brukere valgt å trykke på «hjerte-knappen» og legge sin elsk på dette helt vanlige, lite særegne egget.

Rekordtid

Målet til folkene bak Egg Gang på Instagram var enkelt: Få flere likes enn det reality-stjernen Kylie Jenner fikk da hun fortale verden om datteren sin Stormi Webster.

Egg Gang har heller ikke gitt særlig mye mer informasjon om prosjektet. Det har ikke hindret innlegget fra å spre seg over hele internett på rekordtid.

For selv om 18 millioner liker-trykk høres vanskelig å slå, ledet egget med solid margin søndag kveld, kun ni dager etter at det ble lagt ut.

Jenner tok hevn

Ifølge New York Times har også Jenner fått med seg at rekorden hennes endelig er slått, spesielt etter at drøssevis med brukere har gått inn på hennes mest populære innlegg og kommentert order «egg», eller lagt ved en egge-emoji.

Jenner ser ut til å ta det hele med humor, i en ny video på instagram:

– Ta den, lille egg, skriver hun sammen med en video av seg selv som knuser et egg på bakken.

Ikke ferdige

Men til tross for at de har nådd målet, har Egg Gang visstnok klekket ut flere planer, og gjør seg nå klar for fase to i prosjektet.

– Det slutter ikke her. Vi har bare så vidt begynt, skriver de i et innlegg.

– Dette er galskap. For en tid å være i live, skriver Egg Gang videre.