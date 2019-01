29. oktober i fjor styrtet flyet Lion Air Flight 610 ved Javasjøen i Indonesia – kort tid etter at det lettet i Jakarta.

Fant etterlevninger

Alle de 189 passasjerene ombord døde i ulykken.

Nå melder nyhetsbyrået AP at pilotenes taleregistrator, stemmeopptakeren i cockpiten, er funnet.

– Vi fikk dette bekreftet i dag tidlig fra den nasjonale trafikksikkerhetskomiteens formann, uttaler viseminister i sjøfartsdepartementet Ridwan Djamaluddin.

Han opplyser også at flere etterlevninger etter styrten også er funnet på havdypet.

Nesten nytt

Ferdsskriveren, den såkalte «svarte boksen» som blant annet viser høydedata og posisjon på flyet, ble funnet bare dager etter flystyrten. En analyse av de dataene viste at pilotene kjempet for å ta kontroll over flyet før krasjen. I tillegg kom det frem at flyet hadde hatt problemer på sine siste fire flyvninger.

Dagens funn, taleregistratoren, skal lagre all nyere lydinformasjon fra cockpiten, for eksempel samtaler mellom pilotene. Om det viser seg at registratoren er uskadd, kan dette gi etterforskerne verdifull informasjon om hendelsesforløpet før og under ulykken.

Flyet som krasjet var bare to måneder gammelt.

Flystyrten i oktober var den verste flystyrten som har skjedd i Indonesia siden 1997, da 234 mennesker døde nær Medan. I 2014 døde 162 mennesker under en flyvning mellom Surabaya og Singapore.