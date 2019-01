Pawel Adamowicz (53), ordføreren i den polske byen Gdansk, er alvorlig skadd etter at han ble angrepet og knivstukket under et veldedighetsarrangement søndag, melder nyhetsbyrået AP.

Adamowicz ble angrepet av en mann mens han sto på scenen.

– Doktorene greide å få liv i hjertet til den svært alvorlig skadde borgermester Pawel Adamowicz. Det er håp, men tilstanden hans er veldig krevende, sier Polens president Andrzej Duda søndag kveld.

Ropte fra scenen

Ifølge den polske TV-kanalen TVN skal angriperen ropt fra scenen at han skal ha vært fengslet i regjeringsperioden til Platforma Obywatelska (Borgerplattformen på norsk), men at han var uskyldig. Adamowicz har tidligere tilhørt dette partiet.

Ifølge polsk politi skal angriperen, som ble pågrepet kort tid etter angrepet, være en 27 år gammel mann. Han skal ha kriminelt rulleblad, og gjennomført flere bankran.

Adamowicz har vært borgermester i Gdansk siden 1998, og har vært kjent som en progressiv stemme i landet. Han har vist støtte til minoriteter og LHBT-rettigheter, og deltok i fjor i homoparaden i byen han er ordfører i, noe få andre polske ordførere har gjort før, ifølge AP.

– La oss alle be for ordfører Adamowicz. Pawel, vi er med deg, skriver tidligere president i Polen, Donald Tusk på Twitter.

Tusk representerer Borgerplattformen, og er også fra Gdansk.

Legger skylden på regjeringen

Sjefen for veldedighetsorganisasjonen som holdt arrangementet der ordføreren ble knivstukket, Jerzy Owsiak, legger skylden for angrepet på dagens regjering, og det konservative partiet Lov og rettferdighet. Han sier partiets politikk har ført til en hatsk atmosfære i landet.

I forrige uke ble Owsiak fremstilt i et TV-innslag som en leirefigur som ble manipulert av en representant fra partiet Borgerplattformen, og der pengene veldedighetsorganisasjonen samlet inn gikk til partiet. En David-stjerne skal også vært påført en av pengesedlene i innslaget, som er blitt omtalt som anti-semittisk. TV-kanalen som sendte innslaget har senere beklaget at det ble sendt.

Veldedighetsorganisasjonen The Great Orchestra of Christmas Charity samler inn penger til avansert medisinsk utstyr til Polens helsevesen, og fokuserer spesielt på barn og eldre.

Sist gang et angrep som dette skjedde i Polen var i 2010, da en man prøvde å angripe Lov og rettferdighet-leder Jaroslaw Kaczynski. Partilederen ble ikke skadd, men en av partiets assistenter ble skutt og drept, og en annen mann ble skadet.