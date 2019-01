– Det ligner litt på sånn jeg har oppført meg i tilsvarende situasjoner, sier tidligere Kripos-etterforsker John Christian Grøttum til TV 2.

– Når du har vært ute å spanet?

– Ja, du kan kalle det det, sier Grøttum.

TV 2 møter den tidligere Kripos-etterforskeren ved kontorlokalet til milliardæren Tom Hagen søndag kveld.

Han reagerer på at den ene av de to etterlyste på overvåkningsvideoen går i en retning, før han stopper på parkeringsplassen, snur, og går tilbake igjen uten å forandre kroppsspråk.

– Det kan ut i fra de bildene vi har sett se ut som de er her for å observere, og da åpenbart for å se om Hagen er på kontoret, sier tidligere Kripos-etterforsker John Christian Grøttum til TV 2.

Mannen på overvåkningskameraet snur nøyaktig på stedet der parkeringsplassen kommer til syne. Tom Hagens blir pleier å stå parkert der de dagene han kjører til jobb.

De to mennene har vært etterlyst siden videoen ble offentliggjort torsdag forrige uke.



Politiet understreket da at de to åpenbart har status som vitner i saken, og at igjen av dem er mistenkt for noe.

Likevel har foreløpig ingen av dem meldt seg.

Søndag var første gang politiet ikke stilte til intervju i forbindelse med forsvinningen av Anne- Elisabeth Hagen. Det begrunner de med at de rett og slett ikke har noe nytt å melde. Det er heller ikke planlagt noe ny pressekonferanse på mandag.