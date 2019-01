Det er den britiske avisen Daily Mail som først meldte om det brutale ranet. Ranet fant sted klokken 10.30 lørdag formiddag lokal tid da de var ute og spiste frokost sammen på restauranten The Little Rock.

Brødrene til de to England- og Premier League-stjernene ble banket opp og truet med pistol. De var begge to forslått og blodige etter ranet, og ble raskt fraktet til Royal Infirmary Hospital.

En tredje venn av de to var også med da ranet skjedde, og skal også ha blitt skadet.

– Heldigvis kommer det til å gå bra med alle. De var vettskremt ettersom ranerne hadde våpen. Det var en sjokkerende hendelse, sier en politikilde til avisen.

Frastjålet bil, lommebok og klokke

Daily Mail siterer politikilder som sier at ranerne kom seg unna med klokka til Dane og lommeboken til Tyler. Sistnevnte hadde med seg sin Range Rover til restauranten, og denne skal også ha blitt stjålet etter at ranerne tvang til seg nøklene.

Ranerne selv skal ha brukt en hvit BMW under ranet. Det er uklart hvor mange ranere som var involvert.

BRØDRE: Tyler har ansvaret for forretningene til sin bror og Liverpool-back Trent Alexander-Arnold. Foto: Tyler Alexander-Arnold/Twitter

Ifølge politiet skal de ha brukt en hagle, machete og et balltre, og angrep trioen kort tid etter at de stoppet ved restauranten.

De tre var på vei sørover for å se kampen mellom Brighton og Liverpool da de bestemte seg for å stoppe og spise. Politiet undersøker muligheten for at ranerne har fulgt etter de tre i forkant av ranet etter at de så at de kjørte luksuriøse biler.

Seks pågrepet

Seks personer er pågrepet etter ranet, men det er foreløpig uklart hvilken rolle disse har hatt i ranet.

MANAGER: Dane Rashford er manageren til sin bror og United-ving Marcus Rashford. Foto: Marcus Rashford/Instagram

– Heldigvis ble ingen alvorlig skadet, men ofrene er naturlig nok rystet etter hendelsen, sier politiinspektør Mark Dexter i Manchester-politiet.

– Takket være rask respons fra våre betjenter har vi nå seks personer som er pågrepet, men etterforskningen er fortsatt pågående, sier han videre.

Både Dane Rashford og Tyler Alexander-Arnold er med i støtteapparatet til sine to mer berømte brødre. Dane er manager for Marcus Rashford, mens Tyler har ansvaret for forretningsinteressene til Trent Alexander-Arnold.

Både Marcus Rashford og Trent Alexander-Arnold har blitt informert om ranet av brødrene.

Begge to har vært i aksjon i Premier League denne helga. Alexander-Arnolds Liverpool vant 1-0 borte mot Brighton lørdag, mens Rashford ble matchvinner da United ga titteljagende Tottenham en realitetssjekk med en 1-0-seier på Wembley søndag. De liljehvite fra London ligger nå ni poeng bak ledende Liverpool.