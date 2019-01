Scholes sammenligner Solskjær med Ferguson: – Han er veldig lik

– Han representerer klubben. Den forrige manageren kunne vise manglende respekt for klubben og gjøre klubben flau. Det vil aldri Ole gjøre. Han skjønner at han er der for å tjene det som trolig er den største klubben i fotballverden. Han vil gjøre det med et smil om ansiktet. Han vil være snill med folk på treningsfeltet. Han vil utvise respekt overfor fansen. Fansen vil elske ham. Han kan ikke gjøre noe feil på Old Trafford. Han kan tape de neste 20 kampene, og han vil fremdeles være elsket. Det er det store ved dette, sier Scholes.

Samtalen ble spilt inn allerede før Solskjærs Manchester United tok seg av Tottenham på Wembley, og allerede før nordmannen hadde passert «sin første store test», mener Scholes at han er i god posisjon til å sikre seg jobben på permanent basis.

– Han er i en enorm posisjon. Han har fått en stor start. Og med en gang du er i en slik posisjon, så er det opp til ham å «miste den». Det tror jeg helt bestemt. Får han dem inn i topp fire, vil det være en stor boost. De var tolv poeng bak da han startet, og jeg tror han har god mulighet for å klare det, sier han.

Og det skal i hvert fall ikke stå på de taktiske egenskapene, om en skal tro Solskjærs tidligere lagkamerat. Til tross for at managererfaringene «kun» er fra Eliteserien og et mislykket opphold i Cardiff, mener Scholes at ballasten er god nok. Det største problemet mener han i stedet ligger i mannskapet.

ENORM LÆREMESTER: Sir Alex Ferguson var Ole Gunnar Solskjærs manager i Manchester United i elleve år. Her i forbindelse med utdelingen av Kniksen-prisen i Oslo i 1996. Foto: Holm, Morten/NTB Scanpix

– Han har hjernen som skal til. Han har stor erfaring som manager. Det er ikke hans første jobb. Han har vært mange år i Molde. Det handler også om taktikk. Han vil bli testet frem mot sesongslutt. Men jeg har sett ham i garderoben. Han vet hva det handler om. Problemet er forsvaret. Du kan være så god taktisk som du bare vil, men hvis forsvarsspillerne dine ikke er av god nok standard, så vil du slite, sier Scholes.

Se hele Brede Hangelands fotballprat med Scholes i vinduet øverst, der det blant annet blir snakk om hvilke med- og motspillere som var midtbanestjernens beste, hvordan det var å spille under Sir Alex Ferguson, hvordan det føltes mot slutten av 1999-sesongen og mye, mye mer!