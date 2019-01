Solskjær roses opp i skyene i britiske medier: – Som å se United for ti år siden

– En side av Solskjær vi ikke har sett

Kommentator Martin Samuel i storavisen The Daily Mail poengterer at Solskjær med seieren over Tottenham beviser at nordmannen overhodet ikke kan avskrives som permanent manager på Old Trafford.

– Hva kan vi si om Solskjær nå, etter imponerende seks strake seire totalt i alle turneringer, og den beste starten noensinne en manager for Manchester United har hatt? Hva kan vi si om etter at Manchester United slo Tottenham på bortebane, et lag som blir sett på som tittelutfordrer, og mot manageren som mange tror blir sjefen på Old Trafford neste sesong, Mauricio Pochettino, skriver han i sin spalte i The Daily Mail, før han oppsummerer:

– Dette var en side av Solskjær vi ikke har sett før. Han viste erfaring, var smart, kalkulert, men likevel ikke negativ i sin tilnærming til kampen. Han trengte en ekstraordinær forestilling av sin keeper David De Gea for å hjelpe ham til seieren. Men det er det ingenting galt med, konkluderer Martin Samuel, før han slår fast:

– Det sies at Manchester United-spillerne er svært lystne på at Solskjær skal få United-jobben permanent, og hvis det stemmer, så er dette resultatet et skritt på rett vei for dem.