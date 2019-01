Tottenham skapte en haug med sjanser, men elleve ganger ble de stoppet av Manchester United-keeper David De Gea.

– Å komme herfra med seier mot Tottenham er fantastisk. Vi hang i tauene i andreomgang og klarte ikke å svare på deres omlegging, men det er lov å ha en god keeper, innrømmer Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino var langt fra bitter etter kampen. Han hevder han er stolt over det han fikk se av sitt lag.

– Jeg er så fornøyd. Jeg er stolt, for dette er den beste følelsen jeg har hatt som Tottenham-manager etter en kamp. Det er den beste prestasjonen jeg har sett av Tottenham. Det var fantastisk. De Gea gjorde elleve redninger. Det er utrolig, sier han til TV 2.

– Det er derfor vi elsker fotball, for en kamp kan ende på urettferdig vis, fortsetter Tottenhams manager.

– Gjorde alt riktig

Pochettino får støtte av TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

– Jeg kan være enig med ham. De gjorde alt riktig, bortsett fra å score mål. Det får ikke Pochettino gjort noe med. Å vise en sånn kvalitet i laget mot en sånn motstander uten å ta poeng, er selvfølgelig tungt, men de må bare stå på helt inn og se hvor det bærer hen. Det vet Pochettino, sier den tidligere stopperkjempen.

Tottenham er nå ni poeng bak Liverpool på tabelltopp, mens det er fem poeng opp til Manchester City på andreplass.

– De virkelige tittelutfordrerne er Manchester City og Liverpool. Vi er der og er fortsatt i en god posisjon. Nå må vi prøve å slå tilbake etter tapet og vise oss frem i neste kamp mot Fulham, sier Pochettino.

Skadetrøbbel

Det var imidlertid bittert for Tottenham at midtbanespiller Moussa Sissoko måtte ut med skade like før pause. Harry Kane ble også liggende med det som så ut som en skade, før han haltet inn i garderoben etter kampslutt.

– Det er tøft, for Sissoko er ute noen uker nå. Vi får håpe at det ikke er alvorlig for Harry, sier Mauricio Pochettino til TV 2.

– Det er sånt som skjer i fotball med et vanskelig og helt vilt kampprogram. Vi spiller mange store kamper, og alltid kamper som må vinnes. Det fysiske som forventes av spillerne er enormt. Da kan slike situasjoner oppstå, men jeg håper ikke det er alvorlig, fortsetter argentineren.

Den tidligere midtbanestjernen Paul Scholes, som gjestet TV 2s Premier League-studio søndag, mener Pochettino nå må bruke hele stallen.

– Det har vært tøft for Tottenham i julen, men det er ikke derfor de tapte denne kampen. De er godt trent og jobber virkelig godt gjennom hele sesongen. De er veldig gode og vi må gi dem honnør for det, for de var det beste laget, selv om Manchester United fikk det avgjørende målet, sier han.