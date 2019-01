Siste: Flere spanske medier melder at et kamera har blitt forsøkt senket ned i brønnen, uten at de har funnet noe. Søket vil trolig pågå gjennom hele natten.

Ifølge den spanske avisen El País har en toåring falt ned i en over 100 meter dyp brønn i den spanske byen Totalán utenfor Malaga i Sør-Spania.

Avisen opplyser at ulykken skjedde søndag ettermiddag rundt klokken 14.00.

Redningsmannskapet som jobber på stedet har foreløpig ikke lykkes med å lokalisere barnet nede i den over 100 meter dype brønnen.

Avisen skriver videre at redningsoperasjonen er svært vanskelig da brønnen har en bredde på kun 20 centimeter.

Det er foreløpig uvisst hvordan tilstanden til toåringen er. Det er også uklart hvordan han har falt gjennom den smale brønnen.

Så sønnen falle

Familien, med den to år gamle gutten, var i området Dolmen de la Corona, hvor de tilbrakte dagen på et av familiemedlemmenes eiendom.

Familien skal ha sett toåringen falle ned i hullet i bakken uten at de rakk å gjøre noe for å stoppe det, skriver avisen.

Brønnen var ikke sperret av og hadde heller ingen beskyttelse rundt seg.

Un operativo formado por efectivos de varios cuerpos tratan de rescatar desde las 14 horas a un niño de dos años que ha caído en un pozo de unos 150 metros de profundidad en el municipio malagueño de Totalán. pic.twitter.com/hksU9ejW6U — Aragón Radio (@aragonradio) January 13, 2019

Har sendt ned kamera

Rundt klokken seks søndag kveld sendte brannmannskapet ned et kamera i brønnen for å prøve å lokalisere barnet. Kameraet stoppet etter rundt 79 meter, men det er uvisst om det har nådd bunnen.

Kameraet ble sendt ned igjen på nytt rundt klokken 19.15.

Søket fortsetter selv om det nå har blitt mørkt.

Ifølge avisen opplyser brannsjefen i provinsen, Francisco Delgado Bonilla at familien hørte skrik fra toåringen kort tid etter fallet, men at de nå verken kan høre eller se noe.

Området er sperret av og nasjonalt og lokalt politi, sivilforsvaret, brannvesen, ambulanse og en fjell-patrulje bistår på stedet.

Ifølge avisen El Sur vil søket etter gutten trolig fortsette hele natten.

Familien får støtte fra et lokalt kriseteam og psykologer.