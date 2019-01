Pogba hyller Solskjærs taktiske grep

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United slo Tottenham 1-0 på Wembley, og nordmannen er dermed den første noensinne som har vunnet sine seks første kamper som Manchester United-manager.

Se høydepunkter øverst!

Etter kampen var det en smørblid Ole Gunnar Solskjær som møtte TV 2 Sporten.

– Det var en tøff kamp, da. Første omgang var veldig godt utført taktisk. Vi fikk stoppet dem og hadde en plan om en diamant der Jesse Lingard var offensiv midtbane, med to raske innoverspisser på midtbanen. Målet kom på grunn av det, og det var perfekt. Så er det lov å ha god keeper, gliste Solskjær til TV 2 Sporten.

– Hva kan du si om De Geas innsats?

– Jeg sa til ham i pausen at han måtte holde oppe konsentrasjonen, for han kom til å måtte redde oss i andre omgang. I andreomgang satte Spurs igang et stormløp med å sende spillere som Kane, Son, Dele Alli og Eriksen som quarterback. Det var tøft å forsvare seg. Men vi er gode på kontringer vi og. Dessuten er det lov å ha en god keeper, det har Manchester United hatt i mange år, svarte han.

Paul Pogba røpet av scoringen til Manchester United var et innøvd trekk.

– Dette var veldig viktig for oss, det var en stor test. Tottenham trengte poeng, men vi fortsatte med vår rekke med strake seire. Lagprestasjonen var nøkkelen. Vi er veldig stolte over det vi gjorde, sa Paul Pogba til Sky Sports News-ekspert Jamie Redknapp, før han la til:

– Scoringen kom etter det vi har trent på. Vi trente på det, og det var det vi gjorde. Vi visste at vi kunne straffe dem på kontringer. Tottenham er gode på ballen og har et angrepsmønster de har fulgt i tre år. Vi visste hva nøkkelen var til å skape sjanser, så det var perfekt, konkluderte han.

Nytt stikk til Mourinho

VM-vinneren er storfornøyd med tre poeng på Wembley.

– Jeg liker store kamper og å spille mot de beste spillerne. Det var en stor kamp, og vi trengte poeng. Vi ønsket å vinne denne kampen. Alle spillerne hjalp meg og vi liker å spille sammen. Men denne seieren gir jeg til De Gea for alle redningene han gjorde.

Det er ingen hemmelighet at Paul Pogba og gamletrener José Mourinho ikke gikk særlig overens. Franskmannen elsker sin nye, mer offensive rolle under Solskjær.