Her er sakene som skaper trøbbel i forhandlingene

Planen om på bli ferdige søndag sprakk, nå håper de mest optimistiske på at partiene kan bli kalt inn for å godkjenne en avtale tirsdag, men det kan ta lengre tid.

Full strid om herion

Rusreformen var en av Venstres store seire da de gikk inn i regjering for et år siden. Nå krever KrF etter det TV 2 erfarer flere endinger i ruspolitikken, som vil være et klart nederlag for Venstre.

To av punktene i rusreformen KrF sliter med å godta er økt valgfrihet for legemiddelassistert rusbehandling og forsøk med heroinassistert behandling.

Kilder tett på forhandlingene sier til TV 2 at det vil være nærmest umulig for KrF å komme tilbake til landsstyret og godta det som blir beskrevet som «Venstres rusreform», der straffen for folk som blir tatt for bruk og besittelse av ulovlige rusmidler overføres fra justis- til helsesektoren.

Like vanskelig skal det i følge kilder være for Venstre å gjøre tilbaketog på det som var en av de store seirene i plattformen de forhandlet frem med Høyre og Frp på Jeløya for ett år siden.

Vern av myr

For å gi seg på ruspolitikken krever Venstre etter det TV 2 erfarer en klar miljøseier. Et av punktene som skal være spilt inn handler om vern av myr.

Venstre har lenge kjempet for sterkere vern av myr. i fjor høst startet arbeidet med en plan for utfasing av torv og regjeringen foreslo forbud mot nydyrking av myr. Det er stor motstand mot mer vern av myr i Stortinget.

Etter det TV 2 erfarer mener Venstre at all myr bør vernes, og at dette kan være en klar miljøseier for partiet.

Det er også strid om flere klima- og miljøavgifter, herunder også hvor mye bompenger som skal kreves inn.

Asylbråk

Mens Fremskrittspartiet krever en klar innstramning i asylpolitikken har KrF krevd at Norge skal ta i mot flere kvoteflyktninger.

I fjor var de tre partiene som forhandlet på Jeløya enige om å justere opp antallet kvoteflyktninger dersom det kom veldig få asylsøkere til Norge. Dette punktet ønsker Frp etter det TV 2 erfarer nå å stryke.

De ønsker færrest mulig kvoteflyktninger, mens KrF i følge en kilde tett på forhandlingene skal ønske å øke antallet fra dagens 3000 til 5000.

Abortstrid

Etter det TV 2 erfarer skal de andre partiene ha vært villige til å komme KrF i møte på ønsket om en fjerne muligheten for såkalt tvillingabort.

Kravet om endringer i abortlovens paragraf 2 C som åpner for senabort når det er stor fare for alvorlig sykdom hos fosteret, sier imidlertid både Venstre og Frp blankt nei til.