– Drepte foreldrene fordi de var et hinder

15. oktober i fjor ble James og Denise Closs funnet skutt og drept i hjemmet deres i Barron, Wisconsin i USA.

Deres 13 år gamle Jayme Closs var sporløst forsvunnet, og politiet mente at hun hadde blitt kidnappet.

Torsdag, 88 dager etter det brutale drapet på foreldrene og forsvinningen, kom hun gående ut av skogen rundt 110 kilometer nord for Barron.

13-åringen ble funnet da hun kontaktet en kvinne som var ute og luftet hunden sin, for å be om hjelp.

– Foreldrene var et hinder

Jayme hadde klart å rømme fra et hus hvor hun hadde blitt holdt fanget av 21 år gamle Jake Patterson, som nå er siktet for både drapet på foreldrene og kidnappingen av Jayme. Mandag skal han møte i retten.

Det var Jayme selv som gjorde det mulig å finne gjerningsmannen. Hun klarte å beskrive kjøretøyet hans, og han ble pågrepet kort tid etter i sin egen bil mens han angivelig var ute og lette etter Jayme.​

Sheriff Chris Fitzgerald sier ifølge CNN at foreldrene tilsynelatende ble drept kun fordi de kunne stå i veien for kidnappingen.

– Vi mener Jayme var målet, og at han kvittet seg med potensielle hindre for å få tatt henne, sier Fitzgerald.

Uklart hvorfor han valgte Jayme

Men selv om Jayme er funnet og kidnapperen hennes er pågrepet, framstår det fortsatt som et mysterium for etterforskerne hvordan og hvorfor han valgte nettopp Jayme.

Patterson kommer fra Gordon, som ligger to fylker unna Barron, og har ikke hatt noen kontakt med Closs-familien tidligere. Han hadde også et rent rulleblad før kidnappingen og dobbeltdrapet.

ET MYSTERIUM: Sheriff Chris Fitzgerald og politiet vet fortsatt ikke hva som gjorde at Jake Patterson kidnappet Jayme Closs og drepte foreldrene hennes. Foto: Jean Pieri/AP

– Ikke noe i denne saken tyder på at han kjenner noen i Closs-husstanden eller hadde kontakt med Closs-familien, sier sheriff Fitzgerald.​

De tror heller ikke det har vært noen form for kontakt via sosiale medier.

Det er foreløpig ingen andre mistenkte i saken. Politiet sier også at det er uvisst om det har vært andre mennesker i huset hvor Jayme har blitt holdt fanget, i løpet av tiden hun har vært seg der.

Fangenskapet

Jayme Closs har blitt skrevet ut av sykehus, og er gjenforent med tanta si og resten av familien.

Mens hun nå sammen med familien starter prosessen med å finne tilbake til sitt normale jeg, jobber etterforskerne med å finne ut hva som skjedde i de tre månedene hun var i fangenskap.

Ifølge sheriff Fitzgerald er det ingenting som tyder på at Patterson har tatt Jayme over grensen til en annen delstat, og en stor del av arbeidet består av å kartlegge bevegelsene til de to de siste tre månedene. Han legger fram flere spørsmål de nå forsøker å besvare: