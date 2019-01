Det opplyser Sarpsborg 08 på sine hjemmesider søndag.

Ifølge klubben er den nye signeringen et skikkelig hurtigtog.

En test viste nemlig at Azofeifa blir Sarpsborg 08s raskeste på midtbanen.

– De er ganske kvikke de vi har, men han hadde en fantastisk fin test her nå. Utgangspunktet er utvilsomt veldig bra, men igjen: Han skal trives her og finne roen, men det fysiske bør vi ikke være redde for i det hele tatt, sier sportssjef Thomas Berntsen.

Den 170 centimeter høye midtbanespilleren blir hentet fra klubblaget Santos i hjemlandet Costa Rica. Der var han kaptein.

I mars fikk Sarpsborg 08-signeringen landslagsdebuten under Óscar Ramirez’ ledelse. Han har også blitt kåret til årets spiller i den hjemlige ligaen.

– Om Azofeifa spiller seg til en plass i Sarpsborg 08, er vi trygge på at han kommer til å få flere og flere muligheter for Costa Rica. I 2018 har han vært involvert i tre kamper for dem. Vi har forhåpninger om at Azofeifa skal være med å prege både laget og ligaen. Finner han toppnivået sitt, er vi trygge på at han blir en solid forsterkning for oss, sier Berntsen.

Selv er Wilmer Azofeifa svært glad for overgangen til norsk fotball.

– Jeg er veldig glad for å være her. Nå ønsker jeg å bidra til klubben ved å vinne kamper. Jeg har god teknikk og leser spillet godt. En boks til boks-spiller. - Sarpsborg er et godt lag. De har spilt i Europa League, det er et godt kvalitetstegn. Nå er jeg glad for å være her, sier Azofeifa om egne kvaliteter.