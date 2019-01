Formidable De Gea og Rashford sikret Solskjær plass i historiebøkene

– Tottenham var fantastiske i andre omgang. Det var tøft. Men Manchester United må takke keeperen etter denne kampen. Han gjorde seks eller sju helt utrolige redninger, skrøt Paul Scholes.

– Han var en keeper ut av en annen verden i dag. Han hadde elleve redninger i kampen. Tottenham kunne lett scoret fem mål i andre omgang, slo TV 2-ekspert Brede Hangeland.

Med tre poeng er United for alvor med i kampen om den viktige fjerdeplassen. Manchester-klubben ligger på sjetteplass med 41 poeng, a`poeng med Arsenal, og seks poeng bak Chelsea.

Neste runde skal Tottenham i aksjon borte mot Fulham, mens Ole Gunnar Solskjærs menn tar imot Brighton.

Kane-scoring annullert

Tottenham fikk den første store sjansen på Wembley.

Son spilte gjennom Harry Winks etter et vakkert angrep. Han fikk avslutten fra skrått hold, men ballen trillet til side for mål etter ni minutters spill.

Minuttet senere fikk Manchester United sin første store mulighet. Ashley Young fant Jesse Lingard med et innlegg på bakerste stolpe. Lingard blåste ballen over mål.

Etter 17 minutter driblet Martial seg fri på kanten. Han fikk avsluttet mot Lloris, som avverget scoring.

I det 30. minutt fikk Tottenham og Harry Kane i nettet. Dele Alli trillet ballen gjennom til Kane, som lurte ballen over streken. Dommer Mike Dean annullerte imidlertid korrekt for offiside.

– Harry Kane trodde at han hadde scoret i sin sjuende kamp på rad. Men bildene viser at han stod innenfor da Dele Alli sendte ballen på tvers. Små marginer, og her gikk de mot Tottenham, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Fem minutter før pause måtte Tottenhams midtbanekriger Moussa Sissoko forlate banen med skade. Han pådro seg en strekk på baksiden av låret tidligere i kampen. Erik Lamela kom inn for Sissoko.

– En pasning for historiebøkene

Ett minutt før pause fikk Manchester United scoringen på Wembley. Paul Pogba utnyttet en grov feil av Trippier. Han fant Marcus Rashford med en strøken pasning.

Stjerneskuddet trillet vakkert ballen i lengste hjørnet.

– Der kom mål nummer 17 under Solskjær. Pogba utnyttet en feil av Trippier. Det var målgivende nummer sju av Pogba. Dette var en pasning for historiebøkene av franskmannen. Ole Gunnar Solskjær fosser videre og United tok ledelsen i det som var den store testen, sa Alsaker etter scoringen.

– Pogba vartet opp med en helt strøken pasning. Rashford satte ballen i mål med kraft og presisjon. Det betyr at Rashford har scoret i tre kamper under Solskjær og forteller litt om hvordan han har blomstret etter managerskiftet, sa TV 2-ekspert Petter Myhre etter scoringen.

Den lekre scoringen sørget for at Manchester United kunne gå til pause med en fortjent 1-0-ledelse.

– En fantastisk avslutning av Rashford. Han er en spiller for de store kampene. Alle vet at han har kvaliteter. Det eneste han har slitt litt med, er avslutningene. Han er en ung spiller og vil bare bli bedre, sa Manchester United-legenden Paul Scholes i pausen.

Store Tottenham-muligheter

Like etter pause fikk Harry Kane en gyllen mulighet til å sette inn 1-1. Avslutningen fra storscoreren ble imidlertid reddet av David De Gea.

– Det var et vakkert Tottenham-angrep og en vakker redning, mente Alsaker.

Tre minutter ut i omgangen fikk Dele Alli avsluttet fra kloss hold. De Gea avverget scoring med en ny, mesterlig heading.

– For en redning! Men Alli fikk ikke skikkelig kraft i headingen sin der, sa Myhre.

Tottenham dominerte mer og mer, men Manchester United lå kompakt og forstyrret hele tiden Spurs-spillerne, samtidig som de satset på kontringer. Etter timens spill spilte Martial Pogba gjennom i feltet. Franskmannen fikk avsluttet rett på Lloris.

Fem minutter senere fikk Tottenham en gigantisk mulighet til å sette 1-1. Dele Alli ble spilt gjennom av Eriksen. Men De Gea hindret scoring med nok en strålende redning.

Senere stod han for flere redninger etter avslutninger fra Dele Alli og Kane.

– I denne kampen har De Gea vært helt formidabel, roste Myhre om spanjolens redninger.

Snaue kvarteret før slutt entret Romelu Lukaku banen for Manchester United. Ut gikk Anthony Martial.

Men flere scoringer ble det ikke på Wembley. Manchester United vant 1-0, og Ole Gunnar Solskjær har dermed ledet klubben til seks strake seire etter at han overtok som manager.

​Lukaku vraket fra start

Ole Gunnar Solskjær plasserte Romelu Lukaku på benken fra start, mens Alexis Sánchez ikke var med i troppen. Chileneren gikk av mot Reading med en skade forrige helg.

Paul Pogba, som ble skadet i oppgjøret mot Newcastle sist, var tilbake og gikk rett inn i startoppstillingen mot Spurs.

Solskjær gjorde to endringer på laget som slo Newcastle sist i Premier League. Ashley Young og Jesse Lingard erstattet Antonio Valencia og Juan Mata.

Tottenhams manager Mauricio Pochettino gjorde også to endringer fra laget som Chelsea i Ligacupen tidligere denne uken. Lloris og Davies kom inn for Gazzaniga og Rose.

På topp startet selvsagt toppscorer Harry Kane og formspilleren Heung-min Son.

Før kampstart klaget Ole Gunnar Solskjær på gressteppet på Wembley.

– Vi må forsvare oss og angripe med balanse. For øyeblikket er banen i en stand som kan gjøre at de vil angripe mer direkte. Jeg synes ikke banen er i sin beste stand, så vi må forsvare rommet bak oss, sa Solskjær til like før kampen, uten at han mente at banen ville bli et problem.

Slik startet lagene:

Tottenham: Hugo Lloris (k) – Kieran Trippier, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Ben Davies – Harry Winks, Moussa Sissoko, Christian Eriksen – Dele Alli, Heung-min Son, Harry Kane.

Innbyttere: Gazzaniga, Rose, Sanchez, Foyth, Skipp, Lamela, Llorente

Manchester United: David De Gea – Ashley Young (k), Victor Lindelöf, Phil Jones, Luke Shaw – Paul Pogba, Nemanja Matic, Ander Herrera – Jesse Lingard, Marcus Rashford, Anthony Martial.​

Innbyttere: Romero, Dalot, Pereira, Fred, Mata, McTominay, Lukaku

Dommer: Mike Dean, Merseyside