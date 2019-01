Se Tottenham mot Manchester United på TV 2 Sport Premium og Sumo kl. 17.30.

Ole Gunnar Solskjær får sin første virkelige test som Manchester United-manager når hans lag møter Tottenham borte søndag.

Dette er laget kristiansunderen mønstrer:

David De Gea, Ashley Young, Victor Lindelöf, Phil Jones, Luke Shaw, Paul Pogba, Nemanja Matic, Ander Herrera, Jesse Lingard, Marcus Rashford, Anthony Martial.​

Innbyttere: Sergio Romero, Juan Mata, Romelu Lukaku, Andreas Pereira, Fred, Diogo Dalot og Scott McTominay.

Solskjær har plassert Romelu Lukaku på benken, til tross for at den store belgieren har scoret i tre kamper på rad. Alexis Sánchez ikke er i troppen. Han haltet av i mot Reading i FA-cupen forrige helg.

Manchester United-manageren har stor respekt for Tottenhams angripere.

– Vi må forsvare oss og angripe med balanse. For øyeblikket er banen i en stand som kan gjøre at de vil angripe mer direkte. Jeg synes ikke banen er i sin beste stand, så vi må forsvare rommet bak oss, sier Solskjær til Sky Sports like før kampen, uten at han mener banen blir et problem.

– Spillerne er gode nok til å håndtere banen, og det er det samme for begge lag. Vi ønsker å spille ballen i lengderetning og frem til angriperne. Vi ønsker å angripe så raskt som mulig og forsvare oss godt når vi mister ballen.

Solskjær gjør to endringer fra laget som vant 2-0 over Newcastle i forrige ligakamp. Young og Lingard kommer inn for Antonio Valencia og Juan Mata.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino har tatt ut følgende lag:

Hugo Lloris, Kieran Trippier, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Ben Davies, Harry Winks, Moussa Sissoko, Christian Eriksen, Dele Alli, Heung-min Son, Harry Kane.

Innbyttere: Paulo Gazzaniga, Danny Rose, Davinson Sánchez, Erik Lamela, Fernando Llorente, Juan Foyth og Oliver Skipp.

Manchester United har vunnet sine fem første kamper under Solskjær: I tur og orden har Cardiff, Huddersfield, Bournemouth, Newcastle og Reading.

I FA-cupen mot Reading gjorde Solskjær hele ni endringer på United-laget, men han tok selvkritikk i etterkant av en lite imponerende forestilling.