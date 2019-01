– Han er den eneste skuffelsen i Liverpool

Naby Keïta var fryktelig nær scoring mot Burnley. Se kjempetreffet i vinduet øverst.

Jürgen Klopp strakk seg lengre enn normalt for å hente guineaneren til Anfield.

Allerede vinteren 2017 oppstod ryktene om at han ønsket Keïta. Jakten pågikk helt til sommeren, men rike RB Leipzig var tilnærmet umulige å forhandle med.

Med kort tid igjen av overgangsvinduet sommeren 2017 bestemte Liverpool seg for å inngå et kompromiss med Red Bull-klubben: De utløste utkjøpsklausulen som ble aktiv først først ett år frem i tid, og la litt ekstra penger på toppen slik at avtalen kunne inngås allerede da.

For et halvt år siden var han endelig på plass. Siden har ikke ting gått på skinner for den tekniske midtbanespilleren.

DYR: Britiske medier opererer med en prislapp på 52,75 millioner pund på Naby Keïta, tilsvarende 575 millioner kroner etter dagens kurs. Foto: Robert Michael

Null mål, null assist, elleve starter og ni innhopp er beholdningen for Keïta.

I alle turneringer.

– Han har vært den eneste skuffelsen i Liverpool denne sesongen, slår TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller fast.

– Har mye inne

Et lite frempek til hva som var i vente, fikk Liverpool-fansen allerede i sesongoppkjøringen. Da måtte Keïta stå over en treningskamp med en stiv nakke, noe Klopp la skylden på aircondition-systemet på flyet til USA for.

Borte mot Napoli i oktober fikk han seg en smell i ryggen. Han ristet skaden raskt av seg og spilte neste kamp, men ble skadet igjen på landslagsoppdrag.

Siden har han kun startet fire ligakamper, og bare fullført én av dem.

– Han har mye mer inne. Det er helt åpenbart. Egentlig er det bare prisen hans, ryktet og det han gjorde i Tyskland som har gjort at folk er skuffet, sier Stamsø-Møller.

Samtidig som han i sum ikke har levd opp til forventningene, har han vært god i enkeltkamper, minner TV 2s fotballekspert om.

Blant annet ble han hyllet etter debuten mot West Ham.

– Mot Burnley, i en vanskelig kamp, var han banens beste. Jeg tror ikke Liverpool hadde vunnet den kampen om det ikke var for ham. Han har spilt et par andre veldig bra kamper òg, påpeker Stamsø-Møller.

Flere har brukt lang tid

En annen faktor som taler for at Keïta fortsatt kan slå til på Merseyside, er at andre spillere også har brukt lang tid på å tilpasse seg, understreker Stamsø-Møller.

Først den siste måneden har storsigneringen Fabinho etablert seg på laget. Fanfavoritten Andy Robertson trengte et halvt år etter overgangen fra Hull, Alex Oxlade-Chamberlain det samme.