– Det har vært litt merkelig, men det føles faktisk riktig. Så den følelsen er veldig god. Og kroppen min er fortsatt veldig dårlig, så jeg tror det var riktig.

Thea Mørk overrasket de fleste da hun like før jul offentliggjorde at hun hadde valgt å legge opp.

En rekke med skader gjorde at håndballkarrieren var over bare 27 år gammel.

– Det er litt trist

Lørdag kveld møtte hun og søsteren TV 2 i forbindelse med at de skulle dele ut en pris på WANG Toppidrett, hvor de begge var elever i tenårene, og Thea var trygg på at hun hadde tatt riktig beslutning.

– Jeg er helt sikker på at jeg kommer til å savne håndballen til tider. Absolutt. Men jeg håper det er det rette for nå, sier hun.

– Har du prøvd å overtale henne til å gjøre comeback?

– Nei, jeg har faktisk ikke det. Jeg har latt Thea få styre på med sitt og hun er godt i gang med å planlegge fremtiden. Det er litt trist, da, men jeg støtter henne i det, sier Nora.

Den umiddelbare fremtiden vil bestå av studier innen fornybar energi på Ås.

– Jeg blir student nå. Jeg skal ta en mastergrad og forhåpentligvis få meg en jobb innen det mens studiet forløper. Og forhåpentligvis bli litt smart, da!

Tvillingsøsteren er klar på at det er et savn å nå være «alene».

– Ja, det er egentlig det. Men jeg tror nok at Thea kommer til å være min største heiagjeng, og, når jeg blir frisk, nesten leve håndballen litt gjennom meg. Jeg vet allerede at hun skal komme ned og heie på meg i Györ, så det kommer nok til å gå fint. Men det er litt trist.

Nærmer seg comeback: – Det blir veldig, veldig bra

Mens Thea skifter fokus fra håndball til skole, fortsetter Nora opptreningen etter den siste av en lang rekke kneskader.

Korsbåndet røk i en Champions League med Györ tilbake i februar, og idet hun nærmet seg friskmelding fra den skaden, fikk hun et nytt tilbakeslag.

Menisken måtte sys, og med det ventet nye seks måneder på sidelinjen.

– Denne skaden har egentlig vært tøffere enn tidligere, ja. Korsbåndskaden følte jeg at jeg håndterte bra, og opptreningen gikk fint, så det var tungt da denne smellen kom. Det er klart at det har vært tøff, det har vært en tøff jul, Thea kom hjem i tårer og la opp, og alt… Det har vært litt tungt, det har det, men det finnes verre ting i livet. Kneet mitt blir bra igjen og jeg rekker slutten av sesongen, så jeg er veldig fornøyd med det, sier hun.

– Hvordan går det med kneet?

– Det går sakte fremover. Men nå kjennes det i alle fall ut som om ting er som de skal inne i kneet, for jeg har hatt en del vondt. Så det kjennes riktig. Jeg tror det er et par måneder til, så nå er det kort tid igjen. Det er tungt, men jeg får jo spilt noe av den sesongen her, så jeg gleder meg.

– Er det mulig å si en dato for når du forventer å være tilbake?

– Jeg tenker rundt påske, kanskje. Det hadde vært fint. Alt før det hadde bare vært en bonus. Men jeg får med meg det viktigste av sesongen og når det drar seg til, og da trives jeg, så det blir veldig, veldig bra.