Ny upopulær seier i Oberhof – Norge skjøt seg bort

Russland, med den tidligere dopingtatte utøveren Alexandr Loginov på ankeretappen, tok en helt suveren seier på søndagens verdenscupstafett Oberhof.

Maxim Tsvetkov, Evgeniy Garanichev, Dmitry Malyshko gikk de tre første etappene for russerne. Totalt brukte de bare seks ekstraskudd.

Frankrike ble nummer to, 1.01 minutter bak Russland. Østerrike tok tredjeplassen, 2.18 sekunder bak.

Martin Fourcade gjorde det tidligere klart hva han synes om at Loginov, som tidligere var utestengt i to år etter ha blitt tatt i doping, vant i Oberhof.

– For meg er det en skam. Han vant, men han får ikke min respekt, sa franskmannen til TV 2 Sporten etter russerens seier på sprinten.

For Frankrike gikk Antonin Guigonnat, Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet og Martin Fourcade. For Østerrike, som ble nummer tre, gikk Tobias Eberhard, Simon Eder, Dominik Landertinger og Julian Eberhard.

Norge lå lenge an til en andreplass. Men Henrik L'Abée-Lund skjøt seg bort på sin siste skyting på ankeretappen, og dermed glapp pallen for Norge.

Norge endte til slutt på en sjuendeplass, 2.43 minutter bak vinnerne fra Russland.

På det norske laget gikk Vetle Sjåstad Christiansen, Lars Helge Birkeland, Erlend Bjøntegaard og nevnte Henrik L'Abée-Lund.

– Det var kjempevanskelige forhold, med null grader og regnvær, og det slet utøverne med. De hadde kalde fingre og var kalde i kroppen. De to første etappene var ok for Norge og egentlig som forventet. På de to siste etappene ble det for mange strafferunder og feil som ble gjort. Hva som er årsaken til det er ikke lett å si, men det ble gjort småfeil etter at gutta var kalde i kroppen. Slik forhold får de i Østersund også, så dette var en virkelig test, oppsummerte TV 2 Sportens skiskytterekspert Ole Einar Bjørndalen etter Norges sjuendeplass.

– Hva har denne innsatsen å si for VM-laget i stafett?

– De to Bø-gutta er klare. Så virker det som er der en fight mellom Lars Helge og Vetle på førsteetappen, og begge gjorde en god figur i dag, svarte eksperten.

Verken verdenscupleder Johannes Thingnes Bø eller storebror Tarjei Bø gikk søndagens stafett i Oberhof. De stod over for å hvile etter tøffe konkurransedager.

God åpning

Vetle Sjåstad Christiansen sikret Norge en pangstart etter å ha skutt feilfritt på første skyting. På stående ble det imidlertid bom og ekstraskudd og Norge falt på resultatlisten. Etter første etappe var Norge 15,6 sekunder bak ledende Frankrike og Tyskland.