Norway Chess spilles mellom 3. og 15. juni i år.

Storturneringen sendes på TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo.

Søndag ble deltagerne avslørt i Tata Steel Chess-sendingen, der du kan se Magnus Carlsen i aksjon på TV 2 Sport 2.

Norway Chess stiller med verdensmester Magnus Carlsen, som blant andre møter sin VM-motstander Fabiano Caruana.

Disee spiller Norway Chess 2019:

1. Magnus Carlsen (Norge)

2. Fabiano Caruana (USA)

3. Shakhriyar Mamedyarov (Azerbajian)

4. Ding Liren (Kina)

5. Maxime Vachier-Lagrave (Frankrike)

6. Viswanathan Anand (India)

7. Alexander Grischuk (Russland)

8. Levon Aronian (Armenia)

9. Wesley So (USA)

10. Yangyi Yu (Kina)

– Nivået på spillerne i årets Altibox Norway Chess er vanvittig sterkt, sier prosjektleder for turneringen Benedicte Westre Skog.



– Det er interessante spillere med sterke bakgrunner og spennende spillestiler. Yangyi Yu fra Kina deltar for første gang, etter å ha bevist at han hører til i toppen. Hans landsmann Ding Liren deltar også i år, etter at han måtte trekke seg fra fjorårets turnering på grunn av en sykkel-ulykke. Liren har rekord i antall partier spilt uten et eneste tap. Vi ser frem til å teste det nye formatet med verdens beste spillere, sier Skog.

